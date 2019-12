Das große Leuchten zu Weihnachten

Contra: Licht aus!

Die Beleuchtung in den Dörfern und Städten versetzt auch mich in Weihnachtsstimmung. Kinder bleiben mit großen Augen vor all den Lichtern stehen, alles wird ein wenig gemütlicher. Doch steht es im Verhältnis, für ein wenig Gemütlichkeit all die negativen Folgen der übermäßigen Weihnachtsbeleuchtung hinzunehmen?

Blickt man von oben auf die Städte, ist alles strahlend hell. Wer von unten hinaufblickt, kann oft die Sterne nicht sehen, da das künstliche Licht den Nachthimmel erhellt. Diese Lichtverschmutzung hat gravierende Folgen für Mensch und Tier. Uns Menschen fehlt der regelmäßige Wechsel von Hell zu Dunkel, die Abfolge von Wachsein und Schlafen. Auch Vögel sind lichtsensibel. Ihnen wird durch das viele künstliche Licht ein längerer Sommer suggeriert, sodass sich der Vogelzug verschiebt und die Überlebenschancen sinken.

Außerdem könnte doch das Geld, mit dem all die Strahler, leuchtenden Rentiere und blinkenden Weihnachtsmänner finanziert werden, besser genutzt werden. Wie wäre es mit Weihnachtsgeschenken für Kinder, die in Armut leben? Oder warmen Schlafsäcken für Obdachlose? Wen weder die Vögel noch das Geld beeindrucken, der kann ja einmal alle Lichter ausschalten, die Kerzen des Adventskranzes entzünden und entdecken, wie viel intensiver wir das Licht einzelner Kerzen wahrnehmen, wenn in unserem Umfeld nicht die ganze Zeit irgendetwas grell leuchtet.

Wir müssen erst wieder Dunkelheit zulassen, um Licht als ein Zeichen der Adventszeit, als Licht in der Finsternis sehen zu können.