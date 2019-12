Das war das Jahr 2019

August

1. Am Scharnebecker Unterhafen ist ein Binnenschiff leckgeschlagen. Bis zu 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um das Schiff leer zu pumpen und zu stabi lisieren.

2. Jil-Sophie Eckert aus Barum wird im bosnischen Banja Luka Team-Weltmeisterin im Kanu-Wildwasser.

4. Das Festival A Summer´s Tale begeistert in der Westergellerser Heide rund 13 000 Besucher.

4. Der ehemalige Bürgermeister von Handorf, Peter Herm, ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

5. Für Instandsetzungsarbeiten am Stauwehr Geesthacht wird der Wasserpegel an der Oberelbe rapide abgesenkt. Binnenschiffer werden noch mehrere Tage festsitzen.

5. Der historische Ewer ist voll Wasser gelaufen. Die Feuerwehr pumpt das Schiff aus. Die Reparatur wird aufwändig.

6. Mehr als 60 Binnenschiffer sitzen jetzt im Elbe-Seitenkanal wegen Reparaturen am Wehr Geesthacht fest.

8. Die Elbe wird wieder aufgestaut. Das Schiffshebewerk in Scharnebeck hat den Betrieb wieder aufgenommen.

10. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Arena-Planung liegt vor und fällt deutlich aus: Die Prüfer monieren auf 63 Seiten eine unzureichende Steuerung der Planung, mangelhafte Unterlagen und Auftragsvergaben ohne Einhaltung der Vorschriften.

16. Der Gemeinderat Südergellersen wählt Annette Kammeier (CDU) zur neuen Bürgermeisterin.

16. Lüneburg hat eine neue Schule: Die IGS Kreideberg startet mit vier 5. Klassen und einem Frauen-Duo an der Spitze.

18. Leonie Laryea ist die neue Heidekönigin. Die 19-Jährige aus Amelinghausen setzt sich bei der Wahl auf dem Kronsberg gegen vier Mitbewerberinnen durch.

22. Uni-Präsident Sascha Spoun bleibt doch in Lüneburg. Seine Absage an der Uni Göttingen begründet er mit schwerwiegenden Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Wahlverfahrens.

24. Die Bauarbeiten am Schiffshebewerk Scharnebeck verzögern sich. Der Betonkrebs ist schlimmer als gedacht.

24. Die Storchenbetreuer im Kreis Lüneburg ziehen eine vorläufige Bilanz des Sommers – und die fällt positiv aus: 74 Junge werden von Storchenpaaren großgezogen, so viele wie lange nicht.

24. Der VfL Lüneburg feiert seinen 125. Geburtstag und präsentiert sich dabei in seiner ganzen Vielfalt.

25. Merle Krause wird in Wittorf zur neuen Heidekönigin gewählt. Tausende jubeln der 18-Jährigen beim Festumzug zu.

25. Der DLRG-Rettungsschwimmer Karsten Kirchgässler rettet zwei Mädchen aus dem Inselsee. Sie waren beim Spielen unter Wasser geraten.

29. Die Stadtverwaltung stellt ihren Pläne für die Umgestaltung der Bardowicker Straße vor. Zwischen Lüner Straße und Marktplatz soll ein Boulevard zum Flanieren entstehen.

29. Der Rat der Stadt spricht sich in geheimer Abstimmung für das Ende des Lüneburger Flugplatzes aus.

30. Lüneburg soll zu einer plastikarmen Stadt werden, beschloss der Rat.

30. Der Lüneburger Kreistag spricht sich mit deutlicher Mehrheit für den Weiterbau der Arena Lüneburger Land aus.

(Fortsetzung folgt)

Vorherige Folgen:

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli