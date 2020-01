Werkstatt in Meckelfeld brennt aus

Meckelfeld. Großeinsatz für die Feuerwehr Seevetal: Am späten Sonnabendnachmittag brach in einer Auto-Werkstatt in der Straße Hennehof in Meckelfeld ein Feuer aus. Ein Mann, der sich zu der Zeit im Gebäude befand, zog sich Brandverletzungen zu, er wurde ins Krankenhaus nach Boberg gebracht.

In der rund 300 Quadratmeter großen Werkstatt brannten vier Autos samt Hebebühne und weiteres Inventar aus, auch das Dach des Anbaus wurde zerstört. Als die Brandbekämpfer eintrafen, drohte das Feuer auf die angrenzende Haupthalle mit Bürotrakt überzugreifen. Ihnen gelang es jedoch, die Flammen einzudämmen und das Bürogebäude mithilfe von Überdruckbelüftern rauchfrei zu bekommen.

Wieso die Werkstatt in Flammen aufgegangen ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. lz