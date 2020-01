Keine weitere Unterkunft

Lüneburg. Es wird keine zusätzliche Unterkunft für vier Wohnungslose an der Baumstraße im Wasserviertel geben. Nachdem Anwohner als auch Stadt sich am Montagabend bei einer Bürgerversammlung dagegen aussprachen, hat der Lebensraum Diakonie als Träger davon abgesehen, ein Haus an der Gasse zwischen Bardowicker Straße und Im Wendischen Dorf anzumieten.

Dass es so kam, ist auch ein Ergebnis einer Vereinbarung, die der Verein und die Nachbarn im vergangenen Jahr geschlossen haben. Gleichzeitig hat Sozialdezernentin Pia Steinrücke zugesagt, dass die Verwaltung Verhältnisse in zwei Häusern anschauen werde, in denen aus Sicht der Anwohner problematische Mieter leben und in denen möglicherweise baurechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden.

Breite Diskussion um die Situation an der Straße

Bekanntlich hatte es in der Vergangenheit eine breite Diskussion um die Situation an der Straße gegeben. Durch die LZ hatten die Nachbarn erfahren, dass die Herberge zur Heimat an der Straße quasi eine Außenstelle eröffnen wollte. Das sahen sie kritisch, da an ihrem vielleicht 300 Meter langen Teil der Straße in mehreren Häusern Menschen leben, die auffällig sind, bei einigen spielen Drogen, Alkohol oder psychische Probleme eine Rolle. Damit komme man klar, aber noch mehr dürfe es nicht werden, war der Tenor, sonst könne die Stimmung kippen. Ein „sozialer Brennpunkt“ drohe.

Nach Bürgerversammlungen hatten der Geschäftsführer des Lebensraums, Michael Elsner, und die Anwohner unter Vermittlung von Nicolai-Pastor Eckhard Oldenburg eine Vereinbarung getroffen. Die Herberge kann maximal 15 Personen in einem neu angemieteten Haus unterbringen, zudem sollten möglichst auch Studenten und Mütter mit Kindern einziehen. Das ist allerdings bis heute nicht der Fall. Sozialdezernentin Steinrücke hatte schon damals erklärt, dass sie wenig davon halte, quasi einen Schwerpunkt an der Baumstraße zu schaffen, die Stadt selber werde maximal eine Handvoll Menschen dort unterbringen, die von akuter Obdachlosigkeit bedroht sind. Damals war auch vereinbart worden, dass es keine weitere Unterkunft dort geben solle.

Pläne sind vom Tisch

Aktuell geht es darum, dass die Herberge ein weiteres Haus dort verliert, da dessen Besitzer Mietverträge zum Jahresende gekündigt hat. Ein anderer Eigentümer hatte nun Ersatz angeboten, es ging um vier Plätze. Nach der Debatte am Montagabend sind diese Pläne aber vom Tisch. Der Hausbesitzer, der an der Versammlung im Gemeindehaus teilnahm, erklärte, er werde das Haus an ein Ehepaar oder eine Familie vermieten.

Einhellig waren die Anwohner der Meinung: „Mit den neuen Nachbarn im Haus der Herberge haben wir kaum Schwierigkeiten. Das läuft gut.“ Die Leute habe man auch zu einem Straßenfest eingeladen.

Anders sähe es bei zwei Gebäuden aus, die Immobilienunternehmern gehören. Einige der Mieter seien problematisch. Eine Mutter machte sich große Sorgen um ihre zwei Kinder: So sei neulich ein Mann durch die Straße gelaufen, der andere mit einem Hammer bedroht habe. Der Wunsch: Sozialträger oder Stadt sollten die Betreuung der Menschen in diesen Gebäuden übernehmen.

Michael Elsner und Pia Steinrücke machten deutlich, dass dies nicht einfach gehe. Die Sozialdezernentin versprach aber, ihre Kollegen im Ordnungs- und Bauamt zu informieren. Die könnten zu Kontrollen kommen. Einig waren sich die Fachleute, dass es auf dem angespannten Lüneburger Wohnungsmarkt schwierig ist, für die genannte Klientel bezahlbare Wohnungen zu finden.

