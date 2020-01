Bestseller aus Lüneburg

Kommentar

Weißes Gold und schwarze Kunst

Von Hans-Martin Koch

Wird Lüneburgs Geschichte erzählt, dann handelt sie zu Recht in erster Linie vom Salz. Das Deutsche Salzmuseum zeigt am Originalort mit großem Erfolg, wie das weiße Gold die Stadt reich machte. Weit länger als Dornröschen aber schläft eine zweite Geschichte. Die Hansestadt zählte über mindestens zwei Jahrhunderte zu den weltweit führenden Städten für den Bibel- und damit für den Buchdruck. Dass die lange im Herzen der Stadt, Am Sande, ansässige von Stern‘sche Druckerei bis heute aktiv ist und das in 14. Generation, öffnet zugleich die Möglichkeit, Mediengeschichte von frühem Druck bis ins Digitale darzustellen – anschaulich, informativ und attraktiv. Es gibt auch einen Ort dafür. Sollte das Museum Lüneburg irgendwann in überschaubarer Zeit an einem neuen Konzept feilen und ein Kernthema suchen, das griffiger ist als das jetzige Motto „Natur – Mensch – Kultur“, hier liegt ein Schlüssel. Einen Grundstock zur Stern‘schen Druckerei besitzt das Museum schon. Weißes Gold und schwarze Kunst, das wäre doch ein wunderbarer Zusammenklang, um Lüneburgs kulturhistorische Geschichte offensiver sichtbar zu machen. Müssten nur noch die beiden Museen wirklich zusammenarbeiten, aber das ist ein anderes Thema.