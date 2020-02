Was diese Woche wichtig wird: Junge Forscher, Plattsnacker und ein Meister

Stadt: Gibt es bessere Energiespeicher für regenerative Energien als die Batterie? Lässt sich Feinstaub mit einer Drohne genauer untersuchen? Und wie sieht Freq uenzanalyse eines Cellos aus? Das sind Fragen, mit denen sich Jugendliche aus der Region seit Wochen beschäftigen. Beim Wettbewerb „Jugend forscht“ (Foto) präsentieren sie am Donnerstag und Freitag in der Lüneburger Universität, was sie bei ihren Nachforschungen herausgefunden haben.

Land: Mehr als 70 Veranstaltungen in knapp drei Monaten: Das sind die Eckdaten der „Plattdeutschen Wochen“, die am Freitag in ihrer nunmehr fünften Auflage offiziell beginnen. Es gibt Theater, Vorträge, Lesungen und vieles mehr – natürlich alles auf Platt.

Politik: Im November stehen die US-Präsidentschaftswahlen an. In Iowa starten die Demokraten in dieser Woche nun mit der ersten Vorwahl für ihre Kandidaten in die heiße Phase des Wahlkampfes.

Kultur: Herman Melvilles Roman „Moby Dick“, im Jahr 1851 veröffentlicht, gehört bis heute zu den wuchtigsten Werken der Weltliteratur. Der opulente Roman kommt am Sonnabend, 8. Februar, als Ein-Personen-Stück in das Studio des Theaters Lüneburg, Yves Dudziak spielt in der Regie von Andreas Simma.

Sport: Amtierender Meister und noch ungeschlagener Tabellenführer – die Volleys Berlin sind derzeit das Maß aller Dinge in der Volleyball-Bundesliga der Herren. Am kommenden Sonnabend, 8. Februar, begrüßt die SVG Lüneburg das Überteam um Benjamin Patch (dpa-Foto) zum Heimspiel in der Hamburger CU Arena. Die Partie beginnt um 19 Uhr.

Online: Unter dem Titel „Moin!“ wird es jetzt wieder Einblicke in die Arbeit der LZ-Redaktion, Hintergründe zu Artikeln und vieles mehr geben. Die Umsetzung einer datenschutzkonformen Versandart des Newsletters hatte eine Pause erforderlich gemacht. Im Laufe dieser Woche wird auf www.landeszeitung.de nun wieder ein Link freigeschaltet, mit dem sich Interessierte anmelden können, die regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Dann gibt es den Newsletter „Moin!“ auch wieder per E-Mail. lz