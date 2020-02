Schlägerei vor der Disko

Lüneburg. Mehrere Partygäste haben sich am Sonnabendmorgen eine Prügelei vor der Diskothek Garage Auf der Hude geliefert. Nachdem die Polizei den Streit beendet hatte, ging es im Inneren des Clubs weiter. Die Beamten zogen Polizeihunde zur Unterstützung hinzu, außerdem mussten sie Pfefferspray einsetzen. Ein 26-Jähriger landete schließlich in Polizeigewahrsam, mehrere Beteiligte bekamen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands.

Lüneburg. Ein hochgradig alkoholisierter 28-Jähriger hat am Sonnabendmorgen gegen 1 Uhr auf einen anderen Mann eingeschlagen. Weder konnte die Polizei ihn beruhigen noch kam er seinem Platzverweis nach, weshalb er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen musste. Ebenso erging es einem 20-Jährigen, der zwei Stunden später in der Straße Am Berge eine 29-Jährige zunächst bedrängte und sie anschließend schlug. lz

