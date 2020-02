Lüneburg. Im dichten Berufsverkehr hat es am Nachmittag auf der Willy-Brandt-Straße einen Auffahrunfall gegeben. In Höhe der Ilmenaubrücke war ein kleines Elektro-Auto mit einem Pkw kollidiert. Der Fahrer des Lieferfahrzeuges wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum gebracht. Weil es an der Unfallstelle nur langsam vorbeiging, staute sich der Verkehr Richtung Uelzen zeitweise fast bis zur Ostumgehung zurück.

Den ausführlichen Polizeibericht lesen Sie am Freitag in der LZ.