Startschuss für Sanierungsarbeiten

Salzhausen. Die denkmalgeschützte Dörpschün gehört zu den Wahrzeichen Salzhausens. Veranstaltungen von Vereinen finden hier statt, auch für Lesungen oder Konzerte wird die alte Fachwerkscheune genutzt. Doch der Zahn der Zeit nagt kräftig an der Dörpschün, die Liste an Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die vorgenommen werden müssen, ist lang. Entfernungen von Moos auf dem Reetdach und Arbeiten an der Elektrik, Verbesserung der Sicherheit und Details wie Pflasterung, angefaulte Balken oder fehlende feuerfeste Vorhänge und, und, und.

„Wir müssen etwas tun, um die Attraktivität der Dörpschün zu steigern.“ – Wolfgang Krause, Samtgemeindebürgermeister

Es geht aber nicht nur um bauliche Mängel. „Wir müssen etwas tun, um die Attraktivität der Dörpschün zu steigern. Unser Veranstaltungsort ist einfach in die Jahre gekommen, wir wollen ihn wieder ein bisschen netter gestalten“, sagt Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Krause. Vorgesehen sind deshalb auch die Modernisierung der Küche, der Beleuchtung und der Heizung, auch eine neue Bestuhlung und Tische stehen auf der Agenda „Die Heizung muss ganz dringend überholt werden. Momentan sitzt man da mit einem heißen Kopf und kalten Füßen“, erklärt Krause.

Finanzielle Förderung erhöht den zeitlichen Druck

Im Jahr 2018 hatte die Samtgemeinde den Antrag auf Fördermittel beim Amt für Regionale Landesentwicklung gestellt, jetzt soll es endlich losgehen mit den Sanierungsarbeiten: Bis zum 31. Januar liefen die Ausschreibungen, nun werden die Aufträge vergeben und spätestens Ende Februar mit den Arbeiten begonnen. Das berichtet Carsten Homann, der stellvertretende Fachbereichsleiter im Salzhäuser Bauamt.

Durch die Förderung hat die Samtgemeinde nun ein bisschen zeitlichen Druck, für das Vorankommen der Sanierungsarbeiten sicherlich von Vorteil. Homann: „Bis 31. Mai sollten wir mit den Arbeiten durch sein, fix und fertig müssen wir wirklich bis zum 30. Juni sein, bis dahin geht unsere Frist. Dann müssen wir die Abrechnung und den Verwendungsnachweis an die Förderstelle schicken.“ Die Gesamtkosten der Schönheitskur sind mit etwa 50 000 Euro veranschlagt, etwa 30 000 der Kosten werden mit Fördermitteln des Amts für Regionale Landesentwicklung finanziert, den Rest gibt die Samtgemeinde dazu.

„Man kann die Dörpschün ja auch für private Feiern mieten. Hier darf kein Essen zubereitet oder gegrillt werden, aber sonst ist eigentlich alles möglich“, sagt Wolfgang Krause. Das sanierte Kleinod wollen die Salzhäuser in Zukunft besser vermarkten. „Geplant ist, dass wir verstärkt Werbung machen, wenn wir schon ein so schönes Gebäude haben.“

Von Lea Schulze