Stadt mit großem Potenzial

Lüneburg/Boizenburg. Adriana Raczykowski war vorher noch nie in Boizenburg. Die 23-jährige Kulturwissenschaftsstudentin kommt aus Berlin, die Lüneburger Region war ihr weitestgehend unbekannt. Auch um das zu ändern, belegte sie mit neun weiteren Studenten im Oktober das Seminar „Boizenburg/Elbe – Stadtwahrnehmung und Sinnestäuschung“ an der Leuphana. Dort entwickelten die Studenten Konzepte für die Verschönerung der Boizenburger Altstadt, die sie nun im Rathaus der kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt haben.

Das Seminar schließt an ein Stadtentwicklungsprojekt von Petra Götz an. Die Verantwortliche für Tourismus und Citymanagement in Boizenburg hatte im Dezemeber 2017 beschlossen, mit dem Projekt „Boizenburg – unglaublich – real“ die Altstadt zu neuem Leben zu erwecken. Wichtige Aspekte sollten dabei sinnestäuschende Objekte sein, weshalb sich auch die Studenten vor allem mit diesem Thema beschäftigt haben.

„Am Anfang fiel es uns schwer zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist“, gibt Adriana Raczykowski zu. Doch durch mehrere Besuche in der kleinen Stadt an der Elbe und durch etliche Gespräche mit Petra Götz und der Seminarleiterin Ursula Kirschner wurden die Ideen und Pläne immer konkreter.

Ideen kommen gut an auf der anderen Seite der Elbe

Es gab drei Projektgruppen, die Studentin erklärt: „Eine Gruppe hat sich mit dem Radweg vom Bahnhof auf den Elbberg beschäftigt, eine Gruppe mit den kleinen Gassen in der Altstadt und meine Gruppe mit dem Boizenburger Hafen.“

Die Ideen der Studenten reichen von einer Obstbaumallee und Streuobstwiesen am Radweg über Kunstobjekte, die die Geschichte Boizenburgs sichtbar machen, bis hin zu Lichtinstallationen am Hafen. „Nachdem wir unsere Ideen in der Theorie im Rathaus vorgestellt haben, sind wir durch die Stadt gegangen und haben einige Dinge praktisch ausprobiert“, berichtet Adriana Raczykowski.

So hätten sie in einem dunklen Durchgang, der den Hafen mit der Altstadt verbindet, 50 Meter lange Lichterketten aufgehängt und die Bäume in den Farben Boizenburgs – blau und gelb – angeleuchtet. „Das hatte einen tollen Effekt, der Durchgang wirkte gleich viel freundlicher, und einige Passanten sind sofort stehen geblieben.“

Boizenburger Fliesen auf Radwegen?

Außerdem richteten sie in einem leerstehenden Haus ein provisorisches Café ein, in dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen konnten. „Auch das wurde gut angenommen,“ erzählt die Studentin begeistert.

Ein weiterer Aspekt in den Konzepten der Studenten sind die Boizenburger Fliesen. Sie sollen mehr in das Stadtbild inte­griert werden, so zum Beispiel auf Teilen des Radweges. „Und ganz wichtig, damit die Altstadtbelebung funktionieren kann, ist das zivile Engagement“, meint Adriana Raczykowski.

Da macht sie sich aber keine Sorgen: „Wir haben in der Stadt großes Potenzial gesehen. Viele unserer Vorschläge können aus der dortigen Sozialstruktur entstehen, dafür braucht es nicht mal viel Geld.“

Was genau nun realisiert wird, liegt in den Händen der Stadt Boizenburg. „Das Feedback war aber rundum positiv“, meint Ursula Kirschner zuversichtlich.

Von Lilly von Consbruch