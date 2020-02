Einer, der abtauchte

Lüneburg. So unbemerkt wie Peter Greiner seit vielen Jahren gelebt hat, so ist er gestorben. Der Schriftsteller, 1939 in Altenburg geboren, lebte in Lüneburg, wurde in den 70er/80er-Jahren zu einer wichtigen Stimme der bundesdeutschen Dramatik, mit sperrigen Stücken, die an den untersten Rand der Gesellschaft führten. Greiner verschwand bald von der Bildfläche, daran hatten seine Dämonen Anteil. Es ging ihm nicht gut, wenn er – hochgewachsen, blauer Parka, fliehender Blick – am Sand stand. Einsam wurde er, einsam ging er.

1966 hatte er in Hamburg sein Staatsexamen als Gymnasiallehrer für Chemie und Mathematik abgelegt. In der Schule hielt es ihn nur kurz. Seit 1970 lebte er als freier Schriftsteller und oft von Gelegenheitsarbeiten. Es kam eine gute Zeit für ihn: 1977 erhielt er ein Suhrkamp-Stipendium. Seine Texte und Stücke wurden von der Zeit über die FAZ bis zum Spiegel gewürdigt.

Texte vom Bodensatz einer saturierten Gesellschaft

Greiner brachte mit seinen Texten vom Bodensatz einer saturierten Gesellschaft einen neuen Ton in die Literatur: kurze, bruchstückhafte, wie aus dem Moment entsprungene Szenen, Dialoge und Sätze voller Jargon, durchsetzt mit Wut und kantiger Poesie. Die Theater trauten sich nicht recht an die Stoffe. Den größten Erfolg hatte Peter Greiner mit „Kiez“, 1975 geschrieben, die Geschichte eines ehemaligen Seemanns, der zum Zuhälter wird, ein bürgerliches Leben versucht und scheitert.

„Kiez“, in Köln uraufgeführt, wurde 1981 bei den Berliner Festspielen gezeigt. Greiner erhielt den Mülheimer Dramatikerpeis, steht da in einer Liste mit Franz Xaver Kroetz, Heiner Müller, Elfriede Jelinek, Peter Handke und vielen anderen. Walter Bockmayer verfilmte „Kiez“ nach einem Drehbuch von Hans Eppendorfer mit Katja Rupé, Wolf-Dietrich Sprenger, Kirsten Dene, Tana Schanzara, Christoph Eichhorn, Hella von Sinnen, Dirk Bach und vielen mehr.

Greiners Texte erschienen bei Suhrkamp. Hörspiele entstanden, rund ein Dutzend Theaterstücke. Beim „Vier-Jahreszeiten-Blues“ nennt Greiner als Mitarbeiter Klaus Bauscher, auch ein durch Lüneburg geisternder kluger und explosiver Kopf, den es früh aus der Umlaufbahn der Realität geschossen hatte. „Man schläft mit Fadenriss in einer Atomstaat-Demokratie“, notiert Greiner 1986 über sich als Nachwort im Band „Wie Bombenleger-Charly leben…“ Seine Verbindung zum alltäglichen Leben war immer rissig, der Lebensfaden riss nach 80 Jahren, bereits am 11. Dezember, wie nun bekannt wurde.

Von Hans-Martin Koch