Was diese Woche wichtig wird: Verkehrsthemen und ein Derby

Stadt: Mitglieder des Luftsportvereins Lüneburg überreichen am Montag im Rathaus Unterschriftenlisten für ein Bürgerbegehren zur Pachtverlängerung für den Flugp latz. Die Stadt prüft dann, ob mindestens 5923 gültige Unterschriften zusammengekommen sind. Sollte das der Fall sein, muss sie innerhalb von drei Monaten einen Bürgerbescheid auf den Weg bringen.

Land: Das Radverkehrskonzept steht am Dienstag auf der Tagesordnung des Kreistagsausschusses für Mobilität. Ab 15 Uhr geht es zudem um die Reaktivierung der Bahnstrecken Bleckede – Lüneburg und Lüneburg – Amelinghausen/Soltau. Die Bleckeder Kleinbahn hat dazu einen Antrag zur Sanierung eines 2,2 Kilometer langen Teilabschnittes gestellt.

Politik: In Genf kommt von Montag an der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zusammen. Für die nächsten drei Jahre ist auch Deutschland Teil des Gremiums, in dem Vertreter von 47 Staaten sitzen. Zur Frühjahrstagung werden zahlreiche Staatschefs und Minister erwartet.

Kultur: Über Turbo-Kapitalismus, die Suche nach Anerkennung und – ganz nebenbei – nach dem Sinn des Lebens: Das Theater zur weiten Welt feiert am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr in der Kulturbäckerei Premiere mit dem tragikomischen Stück „Raus aus dem Swimmingpool, rein in mein Haifischbecken“ von Laura Naumann.

Sport: Die Fußballer erwachen langsam aber sicher aus der Winterpause. Spielt das Wetter mit, stehen gleich zwei Highlights bevor: Am Freitag gibt es das Landesliga-Derby zwischen Eintracht und dem VfL Lüneburg. Darüber hinaus empfängt am Sonntag in der Regionalliga der Lüneburger SK in Neetze Altona 93.

Online: Von Mittwoch bis Freitag, 26. bis 28. Februar, befassen sich rund 1500 Erstsemester-Studenten mit dem Wohlstand Europas. Etliche prominente Gäste haben sich für die Konferenzwoche der Lüneburger Leuphana Universität angekündigt. Nicht nur in der gedruckten Landeszeitung bleiben wir an Themen und Terminen dran, auch der Blick auf unsere Homepage und Social-Media-Kanäle lohnt sich. lz