Nach uns die Sintflut

Lüneburg. Die Lüneburger Kreisverwaltung würde bei Starkregen eine zusätzliche Flutung der Unterführung am Lüneburger Bahnhof (Dahlenburger Landstraße) in Kauf nehmen, wenn dadurch die Sporthalle der Berufsbildenden Schule I am Schwalbenberg vor einem Wasserschaden bewahrt wird. Dafür könnte eine Doppelhebeanlage gebaut werden, die im Notfall das Wasser rund um die Halle mit so viel Druck in die überlastete städtische Kanalisation pumpt, dass weiter unten die Kanaldeckel aufspringen könnten. Darüber diskutierte jetzt der Hochbauausschuss des Kreistags bei seiner jüngsten Sitzung.

Bereits zwei Mal ist die Sporthalle in jüngster Zeit bei Starkregen „abgesoffen“, stand kniehoch unter Wasser. Zuletzt im Sommer 2019, als gerade die Sanierung nach dem vorherigen Wasserschaden abgeschlossen war. Seitdem ist die Halle erneut unbenutzbar. Bevor die nächste Sanierung für viel Geld vom Kreis als Schulträger in Auftrag gegeben wird, will sich die Verwaltung mit der Politik auf ein Konzept verständigen, wie solche Schäden künftig vermieden werden können. Der Fachbereich Gebäudewirtschaft präsentierte dem Ausschuss sieben Varianten – vom Bau einer Pumpenanlage bis zum Abriss der Halle.

Wiederherstellung der Halle kostete rund 340.000 Euro

Einige Varianten verwarf der Fachbereich Gebäudewirtschaft bereits bei einer internen Abwägung, berichtete Fachbereichsleiter Detlef Beyer. So käme der ersatzlose Abriss nicht in Frage. Denn die Sportübungseinheiten könnten von benachbarten Schulen nicht abgefangen werden. Als unrealistisch wurde auch die Möglichkeit verworfen, die in einer Mulde stehende Sporthalle nachträglich zu versiegeln. Um ein Aufschwimmen des Baukörpers zu verhindern, müssten auf der gesamten Fußbodenebene zusätzlich 40 Zentimeter Beton aufgebracht werden. Und ein kompletter Neubau sei angesichts einer Investitionssumme von rund 5,4 Millionen Euro derzeit im Haushalt nicht darstellbar.

Die bloße Wiederherstellung der Halle kostete rund 340.000 Euro. Ohne Vorsorgemaßnahme bestünde beim nächsten Starkregen aber das Risiko eines erneuten Wasserschadens. Um das zu verhindern, schlug Ute Grölz von der Gebäudewirtschaft dem Ausschuss drei Varianten für je rund eine Million Euro vor. Dazu gehören neue Regenrinnen und Überdachungen. Und alle drei Varianten sehen für die Entwässerung sowohl des Regen- als auch des Schichtenwassers den Einbau einer zweistufigen Pump- oder Hebeanlage vor.

„Das haben wir gar nicht untersucht“

Sie soll ein Zurückfließen des Wassers aus dem überlasteten Hauptregenwasserkanal der Stadt verhindern. Diese Hebeanlage würde zum Spillbrunnenweg hin gebaut und müsste aber in jedem Fall ständig laufen. Denn trotz einer Drainage stehe das Grundwasser heute schon im Fundament der Halle.

Die Verwaltung rechnet mit laufenden Kosten von 30.000 Euro pro Jahr. Und bei Starkregen? Dazu führte Grölz aus: „Dann würde unser Regenwasser mit höherem Druck in das städtische Netz gepumpt. Dann würde an anderer Stelle ein Deckel hochspringen, der für unser Grundstück unproblematisch ist.“ Hans-Richard Maul von der Kreisverwaltung ergänzte: „Die Folge wäre, dass die Bahnunterführung an der Dahlenburger Landstraße noch etwas höher überschwemmt würde.“

Tanja Bauschke (Grüne) fragte, ob über ein neues Regenrückhaltebecken nachgedacht worden sei. Grölz: „Das haben wir gar nicht untersucht. Das würde uns keinen Vorteil bringen, sondern nur den Kanal der Stadt entlasten.“ Der Ausschuss fällte keine Entscheidung. Die Verwaltung soll die Varianten mit der Pump­anlage ausarbeiten und später wieder zur Beratung vorlegen.

Von Dennis Thomas