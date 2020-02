Zwei Überfalle auf Tankstellen

Lüneburg. Zwei Tankstellen in Lüneburg und in Uelzen sind am Sonntagabend überfallen worden: Ein unbekannter Täter betrat gegen 21.25 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße. Er bedrohte die 45 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er dies bekommen hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

20 bis 25 Jahre alt

ca. 170-175cm groß

etwas kräftigere Statur mir Bauchansatz

Dreitagebart

bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover, blauen Jeans und dunklen Schuhen

sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Kurz danach (gegen 21.25 Uhr) betraten zwei unbekannte Täter eine Tankstelle in der Straße Johnsburg in Uelzen. Beide Täter drohten dem 51 Jahre alten Angestellten jeweils mit einem Messer, woraufhin sich der 51-Jährige in einem Büro einschloss. Die Täter nahmen sich Bargeld aus der Kasse und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ca. 170-175cm groß

schlanke Statur

bekleidet mit einer Daunenjacke, dunklen Jeanshosen, graue Schuhen und einer hellen Sturmhaube.

Täter 2:

ca. 170-175cm groß

schlanke Statur

bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, grauer Hose, schwarzen Schuhen und einer dunklen Sturmhaube.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.