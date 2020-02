11.762 Unterschriften fürs Bürgerbegehren

Ratssitzung: Welcher Plan gilt?

Lüneburgs Flugplatz wird vermutlich auch in der kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 27. Februar, Thema sein. Dann soll es Antworten der Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion geben. Die möchte unter anderem wissen, wann der Verwaltung aufgefallen ist, dass der vom Rat der Stadt im Jahr 1992 beschlossene Bebauungsplan Nummer 83 gar nicht rechtskräftig ist und wie die damals unterlassene Herstellung der Rechtswirksamkeit nachgeholt werden kann, um dem ursprünglichen Willen des Rates noch Geltung zu verschaffen. Wegen der fehlenden Rechtskraft beruft sich die Verwaltung nun auf vorangegangene Bebauungspläne, wodurch die umstrittene Umwandlung des Areals zu Gewerbegebiet erleichtert würde. Der Rat tagt ab 17 Uhr in der Aula der Integrierten Gesamtschule am Kreideberg. us