Nach Corona-Verdachtsfall: Landkreis richtet Bürgertelefon ein

Lüneburg. Bekanntlich hat sich der Verdachtsfall im Lüneburger Klinikum nicht bestätigt: Der Mann, der am Mittwoch auf der Isolierstation untergebracht wurde, ist nicht am Coronavirus erkrankt. Der Landkreis Lüneburg hat nun ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist täglich von 8 bis 16 Uhr unter (04131) 261000 erreichbar. Es steht all jenen zur Verfügung, die Fragen zum Coronavirus haben. Auch wer den Verdacht hat, infiziert zu sein, kann sich an die Mitarbeiter des Landkreises wenden. Sie gehen mit dem Anrufer dann mehrere Fragen durch, sollte sich der Verdacht erhärten, übernimmt das Gesundheitsamt den Fall.

Auf der Internetseite des Landkreises gibt das Gesundheitsamt eine Orientierungshilfe zum Coronavirus, diese wurde mit Blick auf den jüngsten Verdachtsfall überarbeitet. Dort finden sich unter anderem Informationen über aktuelle Risikogebiete und Symptome, die auf den Coronavirus hindeuten. ap