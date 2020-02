Die Geschichte des Mangels

Lüneburg. Zunächst war mit dem Brandschutz in der Herberge Beim Benedikt alles in Ordnung, doch dann kam es zu Verstößen. Das ergibt sich aus den Akten, die das Bauamt nach entsprechenden Berichten in der LZ nun ausgewertet hat. Die Verwaltung hat den Verantwortlichen des Trägervereins Lebensraum Diakonie schon vor Monaten aufgegeben, dass in der Unterkunft für Obdachlose rund um die Uhr eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss.

Wie berichtet, hatte es im vergangenen Jahr eine Überprüfung in der ehemaligen Kettenstrafanstalt am Kalkberg gegeben. Die Feuerwehr hatte kritisiert, dass es im Ernstfall an Aufstellflächen für Löschfahrzeuge mangelt. Im Gebäude fehlt unter anderem ein zweiter Rettungsweg. Nachdem Brandschutzprüfer das festgestellt hatten und die LZ nachhakte, klärt sich nun, wie es zu den Versäumnissen kam.

Kosten waren aus dem Ruder gelaufen

Anfang der 1990er-Jahre hatte der damalige Herbergsverein – nach Vorgesprächen – einen Bauantrag eingereicht. Das Ziel: Handwerker legen mehrere ehemalige Zellen zu kleinen Wohnungen zusammen. Der Brandschutz war ein Thema. Stadtbaurätin Heike Gundermann erläutert, was danach passierte. Als Rettungsweg diente im Südteil des Gebäudes ein Treppenhaus, dessen Ausgang führte im ersten Stock über eine Außentreppe ins Freie. Die Umbaupläne sahen vor, dass das Treppenhaus im Gebäude bis in den Keller verlängert werden, die Außentreppe verschwinden sollte.

Doch während der Umsetzung stellte sich heraus, das dem Verein die Kosten davongelaufen waren. Statt veranschlagter 1,8 war er bei 2,7 Millionen Mark gelandet. Das ist in einem LZ-Artikel vom April 1994 nachzulesen. Um zu sparen, verabschiedeten sich die Planer von der Treppenhaus-Variante. Im Januar 1995 kam es zu einem Termin mit der Bauverwaltung. Die Stadtbaurätin sagt: „Es ist kein Hinweis zu finden, dass die Außentreppe da verschwunden war, also muss sie noch vorhanden gewesen ein.“

Dass alles in Ordnung war, ergibt sich auch aus einer Erinnerung des Architekten, der für den Herbergsverein tätig war. Er sagte zur LZ: „Es gab eine Bauabnahme, da war alles korrekt und entsprach den Vorschriften.“

Kein zweiter Fluchtweg mehr

Fakten wurden später geschaffen. Laut Stadtbaurätin Gundermann baute die Herberge um 2001 die Kellerräume aus, um sie anders zu nutzen. Und da war die Außentreppe verschwunden, doch das Treppenhaus war nicht bis in den Keller verlängert worden. Ergo: Es bestand kein zweiter Fluchtweg mehr. Im damaligen Bauantrag sei dazu aber nichts zu finden.

Dass es Umbauten gegeben hatte, fand aber keine Beachtung. Warum das so war, bleibt im Dunkeln: Die Akten gäben wenig her, die damaligen Kollegen der Bauverwaltung seien verstorben. „Und wir finden keine Vermerke.“ Die Folge aber ist klar: Der Brandschutz wurde seitdem nicht eingehalten. Allerdings könne niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden.

Nachdem die Verstöße gegen die Auflagen festgestellt wurden, hat die Verwaltung entsprechende Arbeiten angemahnt, der Trägerverein will sie umsetzen, entsprechende Pläne sind genehmigt.

Auch auf eine zweite Frage der LZ gab es jetzt eine neue Antwort: Wenn der Brandschutz im Haupthaus nicht eingehalten wird, wie schaut es in Außenstellen aus? Der Verein hat Wohnungen in der Stadt gemietet, in denen er Klienten unterbringt. Die Stadt könne nur tätig werden, wenn es konkrete Hinweise auf Mängel gebe, die lägen nicht vor, hatte es zunächst aus dem Rathaus geheißen. Nun räumt die Stadtbaurätin ein: „Wir haben einen Hinweis und gehen dem nach.“ Es soll sich um ein Gebäude am Springintgut handeln.

Regelmäßige Kontrolle bei Herberge nicht vorgesehen

Die Verwaltung hatte kürzlich erklärt, warum es keine laufenden Kontrollen gab: „Die Mängel an dem Gebäude sind erst so spät aufgefallen, weil die Herberge nach den Bestimmungen des Brandschutzgesetzes keiner wiederkehrenden Kontrolle bedarf – anders als beispielsweise Krankenhäuser, Kitas, Schulen, Versammlungs- und größere Verkaufsstätten. Bei den übrigen Gebäuden, wie der Herberge, sind der jeweilige Bauherr und sein Architekt dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der Ihnen erteilten Baugenehmigung umgesetzt werden. Dies gilt auch für die weiteren Außenstellen des Herbergsvereins.“

Von Carlo Eggeling