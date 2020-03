Glück ist, wenn …

Lüneburg. Glücklich zu sein, das wünscht sich doch eigentlich jeder. Doch was ist „Glück“ eigentlich genau? Was ist im Leben wichtig, um getragen zu werden von positiven Gefühlen? Diesen und anderen Fragen will die Veranstaltung „Glück und andere Freuden“ am Donnerstag, 12. März, 19 bis 21 Uhr, in der Kreuzkirche nachspüren. Auf dem Podium sitzen Vertreter verschiedener Fachrichtungen, die aus ihrer Sicht das Thema „Glück“ bespiegeln. Die Besucher der Veranstaltung können mit ihnen bei sogenannten „Inselgesprächen“ diskutieren. Moderator ist der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche, Ralf Meister. Der Eintritt ist frei.

Die Idee zur Veranstaltung hatte Marlis Otte vom Kirchenvorstand. In eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema Glück habe sie ihr Mann bereits vor vielen Jahren gebracht. Obwohl oder vielleicht gerade weil er selbst Werbegrafiker war, habe er sich immer darüber geärgert, dass in der Werbung Glück stets mit Produkten verbunden sei, berichtet sie. Slogans wie „Kleine Preise machen glücklich“ oder „Glück kann man nicht kaufen, aber das Kaufen macht glücklich“ sind für sie ein Indiz dafür, wie Menschen animiert werden zum Konsumieren. Doch will man den Glücksspiegel hochhalten, muss man ständig das Kaufen bedienen. Aber macht das wirklich glücklich?

„Glück“ als eigenständiges Schulfach

Einen weiteren Anstoß zu dem Thema bot Marlis Otte die Biochemie. „Wie oft ist zu lesen, dass zum Beispiel Serotonin und Dopamin als Glückshormone gelten, die uns positiv stimmen können.“ Und auch in der Schule geht es mittlerweile in sechs Bundesländern ums „Glück“ – als eigenständiges Unterrichtsfach. „Erstmals wurde es 2007 in einer Berufsschule angeboten. Inzwischen gibt es das auch an Grundschulen, um Kinder selbstbewusst zu machen und ihnen aufzuzeigen, dass Glück von innen und nicht von außen kommt.“

Auch die Bibel widmet sich dem Thema. 65 Belegstellen sind exakt bezüglich „Glück“ auszumachen. Darüber hinaus zeige die Bibel aber auch auf, „dass Schmerz und Leid zum Leben gehören und Glück bedeuten kann, wenn ich mich in dieser Situation getragen und gehalten sehe von einem Menschen“, erläutert Pastor Bernd Skowron, der zu einem größeren Organisationsteam der Veranstaltung gehört. Er verweist auch auf die Psychologie, die im Rahmen der Glücksforschung empirisch benennt, was unser Leben zufrieden, den Menschen in sich ruhend macht.

Wunschlose Augenblicke im Kreise der Familie

Welche Bedeutung hat es für sie und was ist damit für sie verbunden? Das werden zum Auftakt der Veranstaltung in kurzen Statements erklären: Daniela Tiesing-Neben, Leiterin einer Ganztagsgrundschule, Dr. Angela Schürmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Journalistin Carolin George, Pastor und Supervisor Dr. Ingo Habenicht, Familienrichter Wolfgang Schäfer sowie der Schauspieler Burkhard Schmeer. Anschließend wird auf dem Podium diskutiert. Landesbischof Meister sagte im Vorfeld der Veranstaltung zur LZ: „Glück bedeutet für mich wunschlose Augenblicke im Kreise der Familie.“

In der Pause haben Besucher die Möglichkeit, sich an Tischen mit den Podiumsteilnehmern auszutauschen. Nach fünf Minuten heißt es wechseln, sodass man sich inspirieren lassen kann von unterschiedlichen Begegnungen. Mit etwas Glück wird das ein spannender Prozess.

Von Antje Schäfer