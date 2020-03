Feuerwehreinsatz am Klinikum Lüneburg

Lüneburg. Einsatz am Montagabend für die Lüneburger Feuerwehr im Klinikum: Im Erdgeschoss hatte es in einem Bereich der Sterilisation eine Rauchentwicklung gegeben. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit rund 60 bis 70 Einsatzkräften an, um die Ursache zu suchen. Einsatzleiter Frank Noether geht davon aus, dass vermutlich ein Reinigungsgerät ursächlich für die Rauchentwicklung war. Es kam niemand zu Schaden. Und das Gebäude musste auch nicht geräumt werden.