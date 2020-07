Uelzener Behörden weiten Corona-Tests aus

Uelzen. Nach dem Corona-Ausbruch an zwei Uelzener Schulen weiten die Behörden ihre Corona-Tests jetzt auch auf einen Sprachheilkindergarten aus. Ein Kind, das diese Einrichtung besucht, und dessen Mutter sind gestern positiv auf Corona getestet worden. Sie gehören zu der Großfamilie aus dem Uelzener Ortsteil Holdenstedt, von denen am Wochenende bekannt geworden war, dass 13 Mitglieder sich mit dem Virus infiziert haben. Damit hat die Stadt Uelzen innerhalb weniger Tage 15 Neuinfektionen zu verzeichnen, und zwar sechs Erwachsene und neun Kinder.

Tests sollen heute beginnen

Weil infizierte Kinder dieser Großfamilie eine Uelzener Oberschule und die Grundschule Holdenstedt besuchten, hatte das Gesundheitsamt am Montag 102 Mitschüler, Lehrer und weitere Personen aus dem Umfeld der Familie getestet. 100 davon waren negativ, positive Ergebnisse wiesen lediglich die eine Mutter sowie ihr Kind auf. Sie hält sich derzeit nicht in Uelzen auf, sondern in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim. Dort wurden beide unter Quarantäne gestellt.

Gestern wurden die Eltern des betroffenen Sprachheilkindergartens informiert, heute sollen dort die Tests beginnen. tm

