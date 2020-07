Dass Einsatzkräfte plötzlich attackiert werden, ist nicht nur in Metropolen wie jüngst Stuttgart und Frankfurt zu beobachten. „Diese Gefahr ist auch bei uns real“, sagt Polizeivizepräsident Hans-Jürgen Felgentreu. Wie sich Polizei und Politik auf die neue Situation einstellen, lesen Sie am Freitag in der LZ – gedruckt und digital. Zum ePaper geht’s hier.