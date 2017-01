Diebstahl und Geldkartenbetrug: Wer kennt diese Person?

Lüneburg. Wegen Diebstahls und Geldkartenbetrugs fahndet die Lüneburger Polizei aktuell mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach einer Frau. Die Unbekannte hatte am 2. Oktober 2016 in einer Bankfiliale in Kirchgellersen mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte gut 2000 Euro abheben können und wurde dabei gefilmt. Die EC-Karte war kurz zuvor am selben Tag aus einem VW gestohlen worden, der auf dem Turniergelände in Luhmühlen parkte.

Polizeibericht

Auf dem Videomaterial ist eine weibliche Person zu erkennen. Diese ist bekleidet mit einer blauen Jeans, hellem Oberteil, schwarzer Jacke und weißen Turnschuhen. Den Kopf hat die Person mit einem hellen Tuch bedeckt. Auffällig sind weiterhin die Sonnenbrille, zwei goldene Ringe an der linken Hand und blau lackierte Fingernägel.

Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich an der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2417, zu wenden.