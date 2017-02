Sparkasse Lüneburg begründet höhere Gebühren

Lüneburg. Von Gebühren mag Thomas Piehl nicht sprechen, auch das Wort Erhöhung vermeidet der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Lüneburg, vielmehr gehe es darum, „eine Dienstleistung aufwandsgerecht zu bepreisen“: Aller Wortwahl zum Trotz bleibt unter dem Strich für die allermeisten Kunden seines Hauses die Kernbotschaft dieselbe: Vom 1. Mai an müssen sie mehr bezahlen, wenn sie ein Girokonto bei der Sparkasse Lüneburg haben.

Anstieg zwischen 10 und 67 Prozent

Wie berichtet, steigen die Preise bei den GiroPrivileg-Konten um 1,50 Euro im Monat, das ist je nach Modell ein Anstieg zwischen 10 und 20 Prozent. Für das gefragteste Konto GiroPrivat steigt der Preis um 14,3 Prozent, als monatliche Grundgebühr wie es die Sparkasse hier auch selbst nennt werden 4 statt 3,50 Euro fällig. Um knapp 67 Prozent teurer wird bei diesem Modell die einzelne Buchung, die dann 0,25 statt wie bisher 0,15 Euro kostet. Gleichzeitig gibt die Sparkasse eine Garantie, dass die Preise bis April 2020 nicht weiter steigen werden. Alle Kunden würden im Zeitraum vom 9. bis 15. Februar per Brief persönlich darüber informiert.

„Für uns gelten die gleichen Regeln wie für andere Banken und wir müssen auch Geld verdienen.“

Thomas Piehl, Vorstandsvorsitzender

„Für uns gelten die gleichen Regeln wie für andere Banken und wir müssen auch Geld verdienen“, begründet Piehl den Schritt, den der Vorstand beschlossen habe. Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert: „Früher konnten wir mit den Spareinlagen der Kunden noch Geld verdienen, das ist heute nicht mehr so.“ Allein im Vergleich von 2015 zu 2016 habe sein Haus ein Minus von 5 Millionen Euro bei den Zinseinkünften zu verbuchen gehabt, obwohl „wir mehr Geschäfte getätigt haben“. Und die Sparkasse rechne damit, dass bis 2020/2021 weitere fünf Millionen Euro weniger auf diesem Sektor in ihre Kasse fließe. Angesichts dessen, dass Zinsen bei Sparkassen 75 bis 80 Prozent der Einkünfte ausmachen, wie Michael Jurr, stellvertretendes Mitglied im Vorstand, darlegte, müsse das erstmal aufgefangen werden.

Höherer Preis beudetet auch mehr Leistung

Auf diese Entwicklung will die Sparkasse aber nicht mit Entlassungen oder weiteren Filialschließungen reagieren, vielmehr habe das Unternehmen das eigene Preis-Leistungsangebot überprüft. Die Folge sei nun ein höherer Preis, aber auch mehr Leistung, wie Piehl verspricht. Denn für die GiroPrivileg-Konten seien weitere Partner hinzugekommen, so dass Kunden zusätzliche Vergünstigungen zum Beispiel beim Restaurantbesuch bekämen oder auch eine Versicherung für mobile Elektronikgeräte. Zudem habe die Sparkasse in Stadt und Landkreis Lüneburg mit 21 Filialen mehr als jeder Mitbewerber, für die Kunden stünden im Kreisgebiet zudem 52 Geldautomaten zur Verfügung, so viele könne kein anderer auch nur annährend bieten. Piehl ist deshalb trotz der höheren Preise zuversichtlich, dass die Sparkasse ihr anvisiertes Ziel von 100000 Girokonten aktuell sind es knapp 95000 bald erreichen könne.

Von Alexander Hempelmann