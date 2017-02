Polizei fahndet nach Einbrecher mit Bildern einer Überwachungskamera

lz Lüneburg. Die Polizei fragt: „Wer (er-)kennt den Mann wieder?“. Nach einem Einbruch in eine Tanzschule in der August-Horch-Straße in der Nacht zum 11. September 2016 veröffentlicht die Polizei jetzt in Abstimmung mit dem Amtsgericht Lüneburg Kamerabilder des Täters. Der Unbekannte hatte in der Nacht ein Fenster aufgebrochen und anschließend die Räume der Tanzschule durchsucht. Er konnte mehrere Kassen mit Wechselgeld erbeuten und wieder verschwinden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes erhoffen sich nun Hinweise auf den Einbrecher.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-1991 bzw. 8306-2215, entgegen.