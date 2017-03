Metropolregion Hamburg wird noch größer

Von Dennis Thomas

Hamburg. Während vielerorts die Bürgermeister die Rathäuser für die Narren geöffnet haben, ließ Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz Gem eindeoberhäupter, Landräte und Ministerpräsidenten ins Hamburger Rathaus: Mit einem Festakt im Großen Festsaal haben Scholz sowie die Ministerpräsidenten Stephan Weil (Niedersachsen), Torsten Albig (Schleswig Holstein) sowie Erwin Sellering (Mecklenburg-Vorpommern) die Erweiterung der Metropolregion Hamburg bis an die Mecklenburgische Seenplatte besiegelt (siehe Infokasten). Schleswig-Holsteins Regierungschef Albig sagte über die Metropolregion. „Das ist eine viel modernere Übersetzung der Idee vom Nordstaat, die es im letzten Jahrhundert mal gab.“ Auch Stadt und Landkreis Lüneburg setzen auf die wirtschaftliche Verbundenheit im Norden.

Nach eigenen Angaben verfügt die erweiterte Metropolregion dann über eine Wirtschaftsleistung von mehr als 196 Milliarden Euro. Jedoch: In einer Mitte Januar vorgelegten Analyse der Handelskammer Hamburg liegt die Metropolregion Hamburg im Vergleich mit sechs anderen Regionen bei der Wachstumsdynamik an vorletzter Stelle. Auch sei die Region unter den deutschen Metropolregionen am dünnsten besiedelt und leide unter komplexen Entscheidungsstrukturen. Dennoch war nun die Freude groß bei Fritz Horst Melsheimer, Präses der Handelskammer Hamburg, dass nun auch die Wirtschaftsvertreter Mitglied der Metropolregion sind. Ähnlich sah das Friederike Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit Melsheimer nahm auch sie auf dem Podium Stellung. Nur ein Kollege aus Niedersachsen fehlte dort. Mindestens einer saß im Publikum: Stefan Wabnitz, Vizepräsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

Ihr Browser unterstützt das HTML5 Videotag nicht. Bitte updaten Sie ihren Browser.

Auf LZ-Nachfrage erklärte Wabnitz: „Wir erhoffen uns als IHK einen noch stärkeren Zusammenschluss mit Hamburg.“ Diese Worte hätte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge wohl gerne aus dem Munde von IHK-Präsident Olaf Kahle gehört, der derzeit mit einer Fusion mit der IHK-Schwester in Braunschweig liebäugelt. OB Mädge: „Ich glaube, wenn der Präsident heute da gewesen wäre, wäre ihm klar geworden, was das für ein Irrweg ist, die IHK Lüneburg aufzulösen und nach Braunschweig zu verkaufen und die Verbindung nach Norden aufzugeben. Insofern bestätigt das heute die wirtschaftliche Verbundenheit hier im Norden und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wir das nach Süden entwickeln sollten.“

Rolf Christiansen, Landrat des Landkreises Ludwiglust-Parchim, freut sich, dass mit der Aufnahme von Parchim nun sein kompletter Landkreis Teil der Metropolregion ist. Aber: „Ich denke, es ist langfristig ein Stadium erreicht, dass es so schnell keine Neuaufnahmen geben wird. Das ist jetzt ziemlich rund von der Gebietskulisse her, es ist rund, dass jetzt Wirtschaft und Gewerkschaften mit an Bord sind, so dass ich hoffe, dass hier auch neue Impulse kommen und wir etwas Gutes für die Menschen tun können.“