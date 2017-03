Staugefahr am Häcklinger Kreuz

Lüneburg. Zu Behinderungen für Kraftfahrer könnte es ab heute, 13. März, auf der Bundesstraße 4 zwischen Lüneburg und Melbeck kommen. Der Grund sind Bauarbeiten an der Fahrbahn im Bereich des Häcklinger Kreuzes und an den dazugehörigen Auf- und Abfahrten.

Die Arbeiten, koordiniert vom Geschäftsbereich Lüneburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, werden vermutlich bis Ende April andauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro und werden aus Bundesmitteln getragen.

Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten

Der schlechte Fahrbahnzustand macht es erforderlich, dass die vorhandene Asphaltbefestigung abgefräst und durch eine neue ersetzt werden muss, heißt es von der Landesbehörde. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten:

1. Bauabschnitt (13. März bis etwa 4. April): Erneuert wird die Fahrtrichtung Uelzen. Der Verkehr in Richtung Uelzen wird in diesem zweispurigen Streckenabschnitt in einer Einbahnstraßenregelung auf der Richtungsfahrbahn Lüneburg geführt. Der Verkehr aus Richtung Uelzen wird in dieser Bauphase an der Kreuzung Bundesstraße 4/Landesstraße 233 in Melbeck über die Kreisstraße 10 (Bahnhofstraße) weiter über die Industriestraße „Am Alten Werk“ zur Bundesstraße 209 geführt. Die Abfahrten von der Bundesstraße 209 auf die B 4 in Richtung Melbeck und Lüneburg sind ebenso gesperrt wie die Abfahrten von der B 4 auf die B 209 in Richtung Soltau und in Richtung Lüneburg Nord.

2. Bauabschnitt (etwa 5. April bis Ende April): Erneuert wird die Fahrtrichtung Lüneburg. Die Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt. Der Verkehr aus Richtung Lüneburg wird ohne Verkehrsbeschränkungen zweispurig in Richtung Melbeck geleitet. In dieser Bauphase wird der Verkehr aus Uelzen kommend analog der Umleitung im 1. Bauabschnitt geführt. Die Auffahrten von der Bundesstraße 209 bzw. Bundesstraße 4/209 auf die Bundesstraße 4 in Richtung Lüneburg sind gesperrt. Ebenso ist ein Abfahren von der Bundesstraße 4 auf die Bundesstraße 4/209 (Ortsumgehung Lüneburg) in Richtung Lüneburg Nord nicht möglich.

Witterungsbedingte Verzögerungen der Bauarbeiten sind möglich. Während der Baumaßnahme wird der Öffentliche Personennahverkehr uneingeschränkt und planmäßig stattfinden.

