Lüneburg. „Wir müssen uns immer wieder neu erfinden.“ Mathias Schneider, Citymanager der Lüneburg Marketing GmbH, weiß, dass offene Geschäfte an Sonntagen Lüneburger und Besucher in die Innenstadt ziehen. Er weiß aber auch, dass das Einkaufserlebnis durch Aktionen interessanter wird. Die ersten zwei der insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntage Lüneburgs in diesem Jahr stehen unter den Mottos „Lüneburg gibt den Ton an“ und „Lüneburg ganz kulinarisch“.

Live-Musik zum verkaufsoffenen Sonntag

Wenn die Geschäfte am 2. ­April von 13 bis 18 Uhr öffnen, gibt es an fünf Punkten im Zentrum Live-Musik. Mit dabei sind Jesse Ives sowie Miss Allie, die neben Coversongs wie „I‘m on fire“ oder „Ring of fire“ eigene Lieder von ihrem aktuellen Album spielt und singt. Joh Lowmax präsentiert Titel aus seinem gerade erschienenen Werk „Going Home“. Mit Popnummern stellt sich die noch junge Musikschule Am Sande vor.

Mit elek­tronischer Clubmusik und Saxofonsounds überzeugen will das Trio Brass Riot. Für ihre brasilianischen und lateinamerikanischen Klänge bekannt ist die Truppe Samba das Salinas. Und quer durch die Stadt zieht die Marchingband Blue Dragons. Die Musiker wechseln sich an den Standorten ab, spielen abwechselnd An der Münze, An den Brodbänken, Am Berge, in der Bäckerstraße und in der Grapengießerstraße.

Foodtrucks treffen sich am Sande

Auch die Geschäftsleute kündigen Aktionen an. Die Genusswelt beispielsweise backt Waffeln für den guten Zweck, der Erlös geht an die Kindertafel. Mathias Schneider empfiehlt den Besuch der Ausstellung „Stilblühten – Collagearbeiten und Übermalungen“ der Künstlerinnen Silvia Zschokelt und Jessica Kulp im Modecafé Aust.

„Lüneburg ganz kulinarisch“ heißt es am 28. Mai. Dann machen mehr als ein Dutzend sogenannter Foodtrucks, also Fahrzeuge mit Essensangeboten, ab 11 Uhr auf dem Platz Am Sande Station. Laut dem Organisator Jochen Manske vom Unternehmen Lunch-Karawane präsentieren die rollenden Küchen unter anderem karibisches und mexikanisches Essen, laktosefreie Crêpes, Biorindfleischburger und Sushi-Burritos.

Noch mehr Programm

Parallel präsentieren sich vor der IHK „Die Waldmärker“. Das ist die Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH, ein Verbundsystem aus Forstbetriebsgemeinschaften. Waldmärker sind alle angeschlossenen Waldbesitzer sowie die Mitarbeiter der Organisationen. Neben Informationen gibt es auf einer Bühne Kleinkunst. Zudem wird ein 40-Tonner mit Holz auf dem Markt geparkt.

Die Sonntage werden auch auf einem neuen Weg beworben, Heiko Meyer vom Lüneburger Citymanagement: „Zusätzlich zur üblichen Werbung fahren wir neu auf der Facebook-Schiene.“ Die beiden weiteren verkaufsoffenen Sonntage sind am 3. September und 29. Oktober.

Von Rainer Schubert