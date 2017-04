Hamburg-Marathon 2017: HVV verstärkt U- und S-Bahn-Verkehr

Hamburg. Am Sonntag, dem 23. April, nehmen wieder mehr als 20.000 Läufer am Hamburg Marathon teil.

Daher kommt es im Innenstadtbereich der Elbmetropole von etwa 7 bis 16.30 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen und damit auch zu Beeinträchtigungen des Busverkehrs. Detaillierte Informationen zum Streckenverlauf und zu den entsprechenden Sperrzeiten sind auf der Internetseite des Veranstalters zu finden.

Sternschanze, Dammtor und Messehallen nah am Geschehen

Der HVV empfiehlt, an diesem Tag nach Möglichkeit U- und S-Bahnen zu benutzen. Der Startpunkt des Marathons befindet sich an der Karolinenstraße (Höhe Lagerstraße).

Zum Start- und Zielpunkt des Marathons an der Hamburg-Messe gelangen die Fahrgäste am besten über die HVV-Haltestellen “Sternschanze“ (Linien U3, S21 und S31), „Dammtor“ (Linien S21, S31 und Regionalverkehr), „Messehallen“ (Linie U2) und Stephansplatz (U1).

Vom frühen Morgen an fahren auf den U- und S-Bahn-Linien verlängerte Züge. Der 10-Minuten-Betrieb auf der U1 zwischen Norderstedt-Mitte und Volksdorf beginnt eine Stunde früher (gegen 6 Uhr). Darüber hinaus wird auf den U-Bahn-Linien im inneren Stadtbereich ein 5-Minuten-Takt eingerichtet.

Detaillierte Fahrplanauskünfte sind erhältlich unter www.hvv.de, unter der HVV-Infoline (040) 19449, unter der HVV-App (für iPhones und Android-Geräte) oder per Handy unter m.hvv.de. lz