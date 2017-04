Sanierung: Einer der Fahrstühle am Bahnhof steht nicht zur Verfügung

Lüneburg. Eine Generalsanierung steht in den kommenden Wochen für einen der Fahrstühle am Bahnhof an. Der Aufzug, der vom Übergang des Auto-Parkhauses hinunter in den Bahnhof führt, wird darum voraussichtlich vom 26. April bis einschließlich 12. Mai 2017 nicht zu benutzen sein.

Fahrstuhl häufiger ausgefallen

Die Hansestadt Lüneburg bittet Bahnhofs-Nutzer, die mit Rollstuhl, Rollator, Fahrrädern oder großem Gepäck unterwegs sind, das entsprechend einzuplanen. Sie müssen für die Zeit der Sanierung den Bahnhof vom Vorplatz aus ansteuern und zwar rechts um das Bahnhofsgebäude herum zum Fahrstuhl auf Gleis 1. Die Fahrstühle, die von den Gleisen 1 bis 5 hinunter in den Bahnhof führen, sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Der Fahrstuhl ganz am Ende des Durchganges war zuletzt häufiger wegen technischer Störungen ausgefallen. Um das künftig zu verhindern, wird eine Fachfirma einen neuen Steuerschrank einbauen, dafür sind umfangreiche Arbeiten nötig. Der Aufzug befindet sich zwar auf dem Bahnhofsgelände, ist aber Eigentum der Hansestadt und wird verwaltet von der Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH, kurz Lüneparken. sp