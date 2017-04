Unfall an der Bahnlinie Richtung Dannenberg

Lüneburg. Nach einem Unfall ist die Bahnlinie in Richtung Dannenberg gesperrt. Laut Bundespolizei ist an der Wittenberger Bahn die Kette eines Kranes kurz vor 14 Uhr in eine Oberleitung geraten. Ursache sei vermutlich der starke Wind. Dabei ist ein Mann verletzt worden, er erlitt einen Stromschlag und kam ins Klinikum. Unklar ist, ob es sich um einen Arbeiter oder einen Passanten handelt, auch zum Grad der Verletzung konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Gefahr geht von der Leitung aus

Vor Ort räumte die Polizei den Bereich, da Gefahr von der Leitung ausgeht, mehrere Tausend Volt liegen trotz Abschaltung auf dem Kabel. Notfallmanager der Bahn reparieren gerade den Schaden.

Betroffen ist die Westseite des Bahnhofs. ca