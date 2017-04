Lüneburg. An der Grundschule Kreideberg muss am Mittwoch, 26. April, der Schulunterricht ausfallen. Grund dafür ist ein Heizungsschaden. Für die Schüler wird in der Grundschule von 8-13 Uhr eine Notbetreuung angeboten. Bei Nachfragen können sich die Eltern direkt an die Grundschule Kreideberg wenden, Telefon 04131 – 309 7860.

Geplant soll der Schulunterricht wie gewohnt am Donnerstag, 27. April, wieder stattfinden.