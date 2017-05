Meckelfeld/Glüsingen. Eine 82-Jährige Frau ist am Sonntag ihren Verletzungen aus einem Verkehrsunfall vom Vortag erlegen. Am Samstag, den 29. April hat ein 73-Jähriger Autofahrer die Seniorin beim Abbiegen in die Glüsinger Straße übersehen.

Verletzungen waren zu schwer

Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Hamburger Klinikum gebracht, doch die Ärzte konnten sie nicht mehr retten: Sie starb am Nachmittag des 30. April. lz