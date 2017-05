Die Gemeinde Kirchgellersen wird die Fläche für die neue Krippe zur Verfügung stellen und hat die Änderung des betreffenden Bebauungsplans Nr. 9 „Hornwiesen – Ost, 2. Planabschnitt“ bereits in die Wege geleitet. Dazu findet am Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr ein Infoabend zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung statt. In der Aula der Grundschule Kirchgellersen (Einemhofer Weg 26) sollen die Ziele der Planung vorgestellt werden.

Derzeit verfügt die Samtgemeinde Gellersen über 60 Krippenplätze in Reppenstedt sowie 15 in Westergellersen, jeweils in kommunaler Trägerschaft, sowie 15 Plätze in Kirchgellersen in kirchlicher Trägerschaft. Mit dem neuen Krippenbau in Kirchgellersen würde die Gesamtzahl auf 120 Plätze steigen.