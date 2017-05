Mama ist doch die Beste

Lüneburg. Große Aufregung herrscht am Freitag Vormittag in der Kindertagesstätte Paul-Gerhardt in Lüneburg. „Nur noch einmal schlafen!“. „Stimmt gar nicht, noch zwei Mal schlafen“, hört man einige Kinder miteinander diskutieren. Das Wochenende steht vor der Tür und somit auch der Tag, an dem wieder Töchter und Söhne, gleich welchen Alters, einer ganz besonderen Frau in ihrem Leben eine Freude machen, ihr Blumen schenken, ein leckeres Frühstück zubereiten oder einen Kuchen backen – und ihr einfach mal „Danke“ sagen. Denn heute ist Muttertag.

„Meine Mama ist die Beste, weil sie ganz oft mit mir kuschelt.“ Hedwig, 6 Jahre

Theo, Hedwig, Marlon und die anderen Kinder aus der Paul-Gerhardt-Kita haben schon vor Tagen kleine Geschenke für ihre Mamas vorbereitet. Jeder von ihnen hat eine kleine Holzvase mit bunten Farben bemalt, aus der hölzerne Blumenblüten herausschauen, die auf einem Draht-Blumenstängel hin und her wackeln. „Sie haben sich dabei ganz viel Mühe gegeben“, sagt Piroschka Kaal, die stellvertretende Leiterin der Kita. „Sie erinnern uns täglich ungefähr fünf Mal daran, dass wir auch bloß nicht vergessen dürfen, ihnen die Geschenke mit nach Hause zu geben“, lacht die Erzieherin. Denn die selbstverzierten Präsente morgen endlich schön verpackt ihren Müttern überreichen zu können, darauf freuen sich die Kinder schon seit Tagen: „Sie sind schon ganz gespannt, was die Mamas sagen werden. Und die ganze Heimlichkeit vorher, das ist natürlich spannend für die Kinder.“

„Danke“ sagen, für eine ganz besondere Frau

Ein schönes Bild wollen Theo und Marlon ihren Mamas auch noch extra malen, erzählen die beiden Jungen voller Vorfreude. Und was sie morgen nach dem Aufstehen ihrer Mama beim Überreichen der Holzblume sagen will, hat sich die kleine Marie-Sophie zum Beispiel auch schon überlegt: „Alles Gute zum Muttertag natürlich“.

Der Muttertag hat bereits eine lange Tradition. Zwar nicht auf die heutige, teils stark kommerzielle Weise, aber schon im 13. Jahrhundert führte König Heinrich III. den „mothering day“ ein, an dem Mägde und Knechte die Erlaubnis bekamen, zu ihrer Taufkirche zu fahren, um dort „Mutter Kirche“ zu ehren. Auch ihre leiblichen Mütter durften sie an diesem Tag besuchen und Zeit mit der Familie verbringen.

Als Begründerin des heutigen Muttertages gilt allerdings eine US-Amerikanerin. Anna Jarvis verteilte 1907, am zweiten Sonntag im Mai, 500 weiße Nelken vor einer Kirche in Grafton (West Virginia) an andere Mütter, um damit ihrer eigenen, verstorbenen Mutter zu gedenken (Ann Maria Reeves Jarvis) – jener Tag war ihr Todestag. Im Jahr darauf wurde den Müttern auf Jarvis Drängen hin in derselben Kirche erstmals eine Andacht gewidmet.

US-Präsident Wilson macht den Muttertag offiziell

1912 gründete Anna Jarvis eine Organisation, die „Mother‘s Day International Association“. Diese sollte den Feiertag im ganzen Land sowie dem Rest der Welt bekannt machen. Jarvis kämpfte für die Einführung eines offiziellen Muttertages – und fand schließlich Gehör. Nur zwei Jahre später wurde in 45 US-Staaten ein Muttertag begangen. 1914 dann erklärte US-Präsident Woodrow Wilson den zweiten Sonntag im Mai zum offiziellen, gesetzlichen Mutter-Gedenktag.

Die Idee kam einige Jahre später, verlangsamt durch den Ersten Weltkrieg, auch nach Europa: Zwischen 1917 und 1919 wurde der Muttertag in der Schweiz, Österreich, Norwegen und Schweden eingeführt – und im Jahr 1923 schließlich auch in Deutschland.

Hier propagierte der Verband „Deutscher Blumengeschäftsinhaber“ den Muttertag am zweiten Maisonntag. Den Status des gesetzlichen Feiertages erreichte er aber erst 1933 im dritten Reich. Die Nationalsozialisten nutzten ihn für ihre Ideologie, feierten die gebärfreudige, arische Frau. Besonders kinderreiche Mütter wurden mit dem Ehrenkreuz der deutschen Mutter ausgezeichnet, da sie den „Bestand des deutschen Volkes“ sowie der „Wehrkraft“ sicherten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Muttertag in der Bundesrepublik wieder zu einem nichtgesetzlichen Feiertag. In unserer Zeit werden weltweit Mütter gefeiert. Nur an unterschiedlichen Tagen.

Von Patricia Luft