Ihre Daten, bitte — Personalausweis-Gesetz soll geändert werden

Lüneburg/Berlin. Datenschützer warnen vor dem Beginn einer bundesweiten Fotodatenbank aller Bürger. Von einem „geheimdienstlichen Hammer“, der sich im „Kleingedruckten“ verstecke, spricht die Lüneburger Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden (Grüne) auf LZ-Anfrage. Anlass ist ein Gesetzentwurf, der heute Abend im Plenum des Bundestages behandelt werden soll (Top 23, Drucksache 18/11279).

Automatisierter Zugriff auf persönliche Daten

Dabei geht es um den elek­tronischen Personalausweis. Vordergründig soll die Aktivierung des kleinen Computer-Chips im neuen „Perso“ zur Regel werden. Auch in Stadt und Landkreis Lüneburg hatte sich ein Großteil der Bürger bislang bei Neuausstellungen dagegen entschieden, in der Stadt Lüneburg liegt das Verhältnis bei 50 zu 50, heißt es. Weniger diskutiert wird ein anderer Aspekt: Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste sollen einen automatisierten Zugriff auf die biometrischen Passbilder erhalten.

Bereits im März hatte das Online-Portal „netzpolitik.org“ vor dem automatischen Zugriff auf Passbilder der Bundesbürger durch die Hintertür gewarnt. In den Chor der Kritiker stimmen nun neben Verlinden auch niedersächsische Datenschützer ein. Lüneburgs CDU-Bundestagsabgeordneter Eckhard Pols verteidigt hingegen das schwarz-rote Gesetzesvorhaben.

Verlinden sagt: „Nachdem sich zwei Drittel der Bürger gegen einen elektronischen Identitätsnachweis in ihren neuen Personalausweisen entschieden haben, will die Große Koalition diese Funktion mit der Brechstange durchsetzen.“

Und weiter: „Dafür weicht sie den datenschutzrechtlichen Rahmen auf und nimmt den Menschen die Entscheidungsfreiheit.“ Zur umstrittenenen Bildfreigabe sagt sie: „Die Regierung will künftig allen deutschen Geheimdiensten den voraussetzungslosen und automatisierten Abgleich aller Pass- und Personalausweisfotos erlauben. Das ist nichts anderes als der offene Einstieg in eine bundesweite biometrische Bilddatenbank aller Bundesbürger.“

Datenabfrage nur Anlassbezogen

Zum 1. Mai 2021 soll das Personalausweisgesetz geändert, laut Gesetzentwurf unter anderem folgender Absatz ergänzt werden: „Die Polizeibehörden des Bundes und der Länder, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, Steuerfahndungsdienststellen der Länder, der Zollfahndungsdienst und die Hauptzollämter dürfen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen.“

Dazu sagt Christdemokrat Pols hingegen: „Ich bin auch gegen eine übertriebene Kontrolle, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen.“ Die Datenabfrage sei „nur anlassbezogen zur Gefahrenabwehr und es wird protokolliert“. Protokollieren soll laut Gesetzentwurf jedoch nur die „abrufende Behörde“.

Pols weiter: „Wer Terrorbekämpfung fordert, muss den Sicherheitsbehörden auch die Möglichkeiten dazu geben. Und es wird immer nachvollziehbar sein, wer die Daten abgerufen hat und aus welchem Grund.“

Datenschützer sind alarmiert

Anders sehen das die Datenschützer. Mattias Fischer, Sprecher der Landesbeauftragten für Datenschutz in Niedersachsen, sagt: „Was uns bei dem Gesetzestext besonders aufstößt, sind zwei Punkte. Erstens: Die Möglichkeit, dass die Sicherheitsbehörden automatisiert die Daten abrufen dürfen und das bei relativ geringen Hürden. Und zweitens: Es gibt keine Regelung, ob und wie lange die abgefragten Daten gespeichert werden dürfen. Dabei sehen wir die Gefahr, dass faktisch eine nationale Datenbank für Lichtbilder entstehen kann.“ Die möglichen Konsequenzen skizziert Fischer in einem Szenario: „Wenn wir sehen, wie sich aktuell die intelligente Videoüberwachung entwickelt, könnte theoretisch die Gesamtbevölkerung in Zukunft videogestützt gerastert werden.“

Zwar habe es dazu im April eine Expertenanhörung im Bundestag gegeben, bei der auch die Bundesdatenschutzbeauftragte ihre Bedenken vorgetragen habe, „aber das hat den Gesetzgeber nicht nachhaltig beeindruckt“, sagt Fischer.

Von Dennis Thomas