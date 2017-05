Bienenbüttel. Schwerste Verletzungen hat eine 75 Jahre alte Frau am Donnerstagmorgen bei einem Unfall am Discountmarkt am Rübenbaum erlitten. Nach ersten Ermitt lungen der Polizei hatte der Fahrer eines Sattelschleppers die Frau auf ihrem Rad beim Rangieren am Wendehammer übersehen. Als er wieder anfuhr, erfasste die Zugmaschine die Frau, sie stürzte und wurde eingeklemmt mehrere Meter vom Lkw vor sich hergeschoben. Die Verletzte kam ins Klinikum nach Uelzen. Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Lüneburg. Auf frischer Tat hat ein Hausbewohner am Mittwochnachmittag einen Einbrecher gefasst. Der 35-Jährige war in ein Haus Im Tiefen Tal eingedrungen.

Polizeibericht

Lüneburg. Leicht verletzt worden ist ein Radler bei einem Zusammenstoß Am Berge. Der in Richtung Sand fahrende 29-Jährige habe am Mittwoch die Vorfahrt eines 65-Jährigen in einem VW missachtet, teilt die Polizei mit.

