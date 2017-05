Barum: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Barum. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Tespe ist heute Morgen bei einem Verkehrsunfall in Barum ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Mann gegen 9.30 Uhr auf der Straße Am See unterwegs. In Höhe des Bergwiesenwegs hatte eine Autofahrerin beim Abbiegen den Biker übersehen und angefahren.

Von Autofahrerin übersehen

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann, doch er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Weitere Informationen folgen. ca