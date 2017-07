Ein besonders dreister Taschendiebstahl in einem Supermarkt am Sande hatte vor zwei Wochen -- nicht nur in den sozialen Netzwerken -- für Aufregung gesorgt. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter inzwischen ermitteln. Foto: standbild überwachungskamera

Polizei ermittelt Taschendiebe Lüneburg. Ermittlungserfolg in einem besonders dreisten Fall: Die beiden mutmaßlichen Taschendiebe, die in einem Lebensmittelgeschäft am Sande vor zwei Wochen einen Senior bestohlen hatten, sind ermittelt. Dabei soll es sich um zwei Rumänen handeln. Das hat die Polizei jetzt bestätigt. Überwachungsvideo geht viral Wie berichtet, war die Tat von einer Überwachungskamera festgehalten worden. Der Film war in sozialen Netzwerken hochgeladen und zehntausendfach angeklickt worden. Die Polizei hat die Bilder auch Ladendetektiven gezeigt. Einer von ihnen konnte in der vergangenen Woche zwei „Bekannte“ ausmachen. Die Polizei hat die Beschuldigten inzwischen ermittelt und befragt – beide schweigen. ca Mehr dazu lesen Sie morgen in der LZ Teilen Facebook

