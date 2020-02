Der LZ-Newsletter ist wieder da

Lüneburg. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber jetzt ist es endlich soweit: Wir haben eine Lösung für unseren Newsletter gefunden! Unter dem Titel „Moin!“ wird es wieder Einblicke in die Arbeit der LZ-Redaktion, Hintergründe zu Artikeln und vieles mehr geben. Die Umsetzung einer datenschutzkonformen Versandart des Newsletters hatte eine Pause erforderlich gemacht. Alle Verträge sind nun unterschrieben worden, wir sind also startklar. Um den Newsletter bequem per eMail zu bekommen, melden Sie sich bitte HIER an. lz

Hier die Newsletter, die bereits verschickt worden sind.