Anzeige

Was macht ein guter Arzt, wenn der Rücken schmerzt? Er empfiehlt seinen Patienten etwas, was er im besten Fall schon selbst ausprobiert hat. Die Wirkung kann verblüffend sein, wie der Lüneburger Orthopäde und Sportmediziner Dr. Christian Teller festgestellt hat.

„Ich habe immer Rückenschmerzen gehabt, auch schon als Jugendlicher und trotz Leistungssport – einmal habe ich bei der Deutschen Meisterschaft im Triathlon den 7. Platz belegt. Beim Studium hat sich dann das viele Sitzen negativ ausgewirkt und später als Orthopäde und Unfallchirurg habe ich immer lange im OP gestanden. Zum Ausgleich bin ich in Fitnessstudios gegangen. Das hat mir gutgetan, aber eine dauerhafte Besserung hat sich erst eingestellt, seit ich 2x in der Woche bei Kieser Training trainiere. Ich bin jetzt seit 5 Jahren beschwerdefrei.”

Worauf führen Sie die nachhaltige Wirkung zurück?

Ich trainiere ganz gezielt die kleinen Muskeln an der Wirbelsäule, also die tiefe Rückenstreckmuskulatur. Das hat, so scheint es, beim Sport und in den anderen Fitnessstudios gefehlt. Mit der Lumbar-Extension-Maschine kann man bei Kieser Training die Oberflächenmuskulatur „ausschalten” und die Tiefenmuskulatur isoliert, also wirksam fordern. Die Mitarbeiter begleiten das Training sehr professionell. Man merkt, dass sie an der Kieser-eigenen Aus- und Weiterbildungsstelle speziell geschult werden. So etwas hat man bei Fitnessstudios sonst eher nicht.

Wann empfehlen Sie Ihren Patienten ein gesundheitsorientiertes Krafftraining?

Insbesondere wenn Rückenbeschwerden auf eine Muskelschwäche zurückzuführen sind. Unabhängig davon ist es wichtig, den Muskelabbau aufzuhalten, der ab dem 25. Lebensjahr einsetzt. Viele meiner Patienten greifen die Anregung auf. Neulich kam mir einer freudestrahlend entgegen und meinte: „Ist Ihnen schon etwas aufgefallen? Seit Sie mir Kieser Training empfohlen haben, komme ich viel seltener zu Ihnen, Dr. Teller.‘ Wir haben beide gelacht.

Vortrag & Live-Präsentation

„Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz.“

Samstag, 29. Februar 2020 um 11 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr)

Wissenschaftlich erwiesen ist: 8 von 10 Personen mit Rückenschmerzen haben eine zu schwache Rückenmuskulatur. Bei unserem Vortrag erfahren Sie, wie Sie Ihren Rücken wieder richtig stark machen. Besonders im Fokus steht die wichtige tiefliegende Muskelschicht, die durch konventionelle Maßnahmen fast gar nicht erreicht wird. Schauen Sie einfach bei uns vorbei:

Kieser Training Lüneburg

Feldstraße 2a

www.kieser-training.de/studios/lueneburg/