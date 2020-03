Ein Lehrer des Johanneums hat sich infiziert

+++ Update: 15. März, 10.25 Uhr

Bei einem der drei bestätigten Corona-Fälle in Lüneburg handelt es sich um einen Lehrer des Johanneums. Das Gymnasium besuchen rund 1100 Schüler, fast 100 Lehrer arbeiten dort.

Dass es dort einen bestätigten Fall gibt, hat das Gymnasium selbst auf der Homepage mitgeteilt. Der LZ liegt der Brief vor, den das Gesundheitsamt an die Eltern rausgeschickt hat. Darin heißt es: „Vom 9.03.2020 – 11.03.2020 einschließlich hatten Ihre Kinder die Möglichkeit, Kontakt mit einem später nachweislich an Coronavirus erkrankten Lehrer gehabt zu haben. Diese Person war erkältet.“

+++ Update: 13. März, 14.15 Uhr

Es gibt inzwischen den dritten bestätigten Corona-Fall im Landkreis Lüneburg. Auch diese Person hatte sich zuvor in Österreich aufgehalten, zeigt leichte Symptome einer Erkältung und wurde im eigenen Zuhause unter Quarantäne gestellt, teilt die Pressestelle mit. „Das gilt auch für weitere Personen, die mit ihr in einem Haushalt wohnen. Alle Menschen, die engeren Kontakt zu der Person hatten, sind ermittelt und werden auf den Erreger getestet.“

Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg teilt mit: „Im Landkreis Lüneburg ist seit dem heutigen Vormittag (13. März 2020) der zweite positive Fall der Corona-Infektion bestätigt. Bei einer Person, die sich zuvor in Österreich aufgehalten hatte, wurde das Virus nachgewiesen. Die Person zeigt leichte Erkältungssymptome und ist derzeit häuslich isoliert. Das gilt auch für weitere Personen, die mit ihr in einem Haushalt wohnen. Alle Menschen, die engeren Kontakt zu der Person hatten, sind ermittelt und die meisten von ihnen bereits auf den Erreger getestet. Diese Ergebnisse werden morgen erwartet.“ lz