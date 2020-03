Gaststätten müssen um 18 Uhr schließen

Einmal zur Erklärung: Die Bundeskanzlerin hatte am Montag nach einer Runde mit den Ministerpräsidenten drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Der Ministerpräsident hatte sie für Dienstag bereits angekündigt. Doch ganz so schnell geht das selbst in diesen Zeiten nicht. Jedes Bundesland muss diese Regelungen treffen und jeder Landkreis muss sie dann umsetzen . Erst nach den örtlichen Veröffentlichungen gelten sie dann auch für den jeweiligen Landkreis. Und so sind diese durchaus unterschiedlich: In Schleswig-Holstein etwa müssen alle Restaurants schließen, in Sachsen-Anhalt dürfen sie sogar ohne Zeitbeschränkung öffnen, sofern nicht mehr als 50 Personen in einem Zwei-Meter-Abstand dort sitzen. Hier einfür Stadt und Landkreis Lüneburg.