Warten auf den tierischen Ansturm

Lüneburg. Gespannte Ruhe herrscht derzeit im Lüneburger Tierheim: Die Mitarbeiter wissen nicht, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Denn gerade viele ältere Menschen, die für eine Corona-Infektion als Risikopatienten gelten, halten sich Haustiere. Und wenn tatsächlich zahlreiche Senioren wegen des Virus schwere Symptome entwickeln sollten, haben ihre Vierbeiner womöglich kein Quartier mehr.

Deshalb versucht die Tierheim-Mannschaft, den Betrieb so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Mit einer Ausnahme: Derzeit werden keine Tiere an Interessenten abgegeben. Man möchte so wenig menschliche Kontakte wie möglich in der Einrichtung haben.

Zur Corona-Situation kommt noch die alljährliche Katzenschwemme: Im Frühjahr werden regelmäßig viele Katzenbabys sowie tragende Katzenmütter abgegeben. Und so fragen sich die Mitarbeiter in diesen Tagen, ob sie gerade die Ruhe vor dem Sturm erleben. tm

Das Bürgertelefon zum Corona-Virus ist unter der (04131) 26-1000 zu erreichen.

zu erreichen. Über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Lüneburg und Umgebung informieren wir Sie hier .

. Wer Hilfe anbieten möchte oder Unterstützung sucht: www.coronahilfe.bfw-design.de oder www.lebendiges-lueneburg.de/solidaritaet

