Muss sich das reimen?

Lüneburg. Junge Menschen, also die zwischen zehn und zwanzig, für Lyrik zu begeistern, ist einerseits total einfach und andererseit absolut schwer. Fällt Hip-Ho p in den Bereich Lyrik, dann wird gereimt wie nie zuvor und Textmassen von gewaltigen Ausmaßen schnurren ratzfatz auswendig ab. Fängt Lyrik aber dort an, wo der Rhythmus etwas anderes ist als der Beat, und der Reim nicht den Fluss der Verse bestimmt, dann sieht die Sache anders aus. Hier setzt „lyrix“ an, ein bundesweiter Wettbewerb, der einmal im Monat in einem Museum Station macht. Im Dezember war Lüneburg dran.

Seit 2008 besteht lyrix, seit 2013 läuft der Nachwuchswettbewerb für junge Lyrik bundesweit. Jeden Monat können Jugendliche zu einem vorgegebenen Thema Gedichte einreichen. Ausgangspunkt sind immer ein Gedicht eines zeitgenössischen Autors und ein Exponat des für den Monat ausgewählten Museums. Für Dezember wurde ein Text von Ulrich Koch aus Radenbeck vorgegeben: „Versuch über die Evolution“ mit dem knackigen Einstieg; „Aus der Planierraupe ist ein Parkplatz geschlüpft“. Als Museumsgegenstand, der kon­tras­tierend oder ergänzend zum Schreiben anregen soll, dient die Scheibe einer Stieleiche. Sie brach im Alter von 253 Jahren am Forsthaus Tiergarten bei einem Gewittersturm auseinander und erzählt ihre Geschichte nun im Museum, so man/frau sie erlesen kann. Auf der Internetseite www.bundeswettbewerb-lyrix.de/ werden die Vorlagen präsentiert.

Anja Kampmann besitzt Erfahrung mit Schreibwerkstätten

Ins Museum Lüneburg kam am Dienstag zu einer Schreibwerkstatt der Deutsch-Jahrgang 10 der IGS Embsen mit Lehrerin Christina Bouse. Zu ihnen stieß die Lyrikerin und Romanautorin Anja Kampmann, zurzeit Stipendiatin im Heinrich-Heine-Haus. Anja Kampmann studierte an der Universität Hamburg und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Für ihre Lyrik und Prosa bekam sie mehrfach Preise und Stipendien. 2016 kam ihr Lyrikdebüt „Proben von Stein und Licht“ heraus, Anfang 2018 erscheint bei Hanser ihr erster Roman: „Wie hoch die Wasser steigen“.

Anja Kampmann besitzt Erfahrung mit Schreibwerkstätten. Die Baumscheibe des Monats spielte bei ihrer Schreibwerkstatt allerdings keine Rolle. Die Teilnehmer suchten sich selbst einen Gegenstand im Museum, den sie in ihrem Text beschrieben und dann so gut, wie es in der knappen Zeit ging, auf eine andere Ebene hoben. Zum Beispiel wurde eine Flöte präzise beschrieben, dann aber ihre Situation in der Vitrine und darüber hinaus die Vorstellung, ihre Melodie wahrzunehmen. „Die Texte haben auf einmal eine andere Temperatur“, beschrieb Anja Kampmann den Prozess des ausgefeilteren Formulierens.

Lyrik ist für Schüler, die um die 16 Jahre sind, eine Frage des Einlassens. Das gelang den einen gut, den anderen weniger. Das ist normal. „Ich habe erfahren, worauf es bei einem Gedicht ankommt“, fasste Lisa Kathmann den Vormittag zusammen. „Ich bin auf den Geschmack gekommen, was man mit Worten alles ausdrücken kann“, sagte Jessica Blehm und: „Ich werde auf jeden Fall am Wettbewerb teilnehmen.“ Ein besseres Echo können sich die lyrixer nicht wünschen.

Von Hans-Martin Koch