Chorführer und Kasperl

Lüneburg. Talent und Beharrlichkeit führen zum Ziel. Achtzehn Mal hat Niklas Schmidt vorgesprochen bei den staatlichen Schauspielschulen des Landes, um das Theaterhandwerk von der Pike auf zu lernen. „Ich bin meistens bis in die letzte Runde gekommen – aber dann hat man mir gesagt, dass ich nicht gebraucht werde“. Geschafft hat er es beim Versuch Nummer neunzehn auf die Hamburger Hochschule für Musik und Theater, geschafft hat es Niklas Schmidt dann vier Jahre später in das Lüneburger Theater.

Bei den Schauspielschulen sind die Klassen klein, nur acht bis zehn Personen, Frauen und Männer gleich verteilt. Es sind schon eigene Ensembles, und da werden eben bestimmte Typen gesucht. Ins Lüneburger Ensemble passt der 1993 im Taunus geborene Schauspieler wunderbar. Er wird bei Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ den Chorführer und einen Polizisten spielen (Premiere am 27. September), bei Alan Ayckbourns Komödie „Schöne Bescherung“ (22. Januar) den attraktiven Clive, in Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ (29. November) den Kasperl.

Niklas Schmidt absolvierte nach dem Abi ein Freiwilliges Soziales Jahr am Pfalztheater Kaiserslautern, wurde dort vom Schauspieldirektor gleich am ersten Tag für eine kleine Sprechrolle in „Andorra“ verpflichtet. Anschließend studierte Schmidt zunächst Philosophie und Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, bevor er zum Schauspielstudium (2015 bis 2019) nach Hamburg wechselte. Bereits während seines Studiums gastierte er am Theater Bremen sowie am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg und am Thalia Theater. Dort arbeitete er mit den Regisseuren Friederike Heller und Thomas Birkmeir zusammen. Im Sommer 2019 war er bei den Burgfestspielen Bad Vilbel engagiert.

„Jede Produktion hat ihren eigenen Reiz“, sagt Niklas Schmidt, „und das Publikum reagiert immer anders. Ich habe schon erlebt, dass bei dem gleichen Stück einmal frenetisch gelacht wurde, und am nächsten Tag alle still und konzentriert das Geschehen verfolgt haben.“

Bei dem Theaterfest am Sonntag gibt es eine öffentliche „Biedermann“-Probe, ein zweiter Einsatz führt Niklas Schmidt in den Fahrstuhl: Dort liest er jeweils für einen Besucher ein Gedicht. Es muss kurz sein, denn der Lift führt ja nur von der oberen in die untere Etage.

Von Frank Füllgrabe