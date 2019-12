Voldemort aus dem Wendland

45-Millionen-Euro-Produktion

Harry ist erwachsen

„Harry Potter und das verwunschene Kind“, das erste Theaterstück von Joanne K. Rowling, erzählt von dem erwachsenen Ex-Hogwarts-Schüler und seinem Sohn Albus Serverus. Bekannte Charaktere aus den Romanen tauchen wieder auf, Harrys Freunde Hermine und Ron, ebenso Kontrahent Draco Malfoy. Das am 30. Juli 2016 in London uraufgeführte Stück läuft seither vor stets ausverkauftem Haus. Seit 2018 ist die Potter-Story in New York zu erleben. Die Geschichte wird in zwei Teilen von je 2,5 Stunden erzählt. Karten für beide Teile kosten in Hamburg ab 99,95 Euro.

Voraufführungen starten am 5. Februar, die Premiere der deutschsprachigen 45-Millionen-Euro-Produktion findet am 16. März statt. Das mit 450 Tonnen Stahl, mehreren Kilometern Teppich und Unmengen an Technik zum Harry-Potter-Theater umgebaute Mehr! Theater am Großmarkt fasst 1670 Plätze. Angestrebt wird eine lange Laufzeit, nach drei Jahren soll die Produktion die Gewinnzone erreichen.