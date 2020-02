Über Wahnsinn und Wagnisse

Lüneburg. Kaum vom Literaturbüro angekündigt, waren die Karten schon ausverkauft für den Virginia-Woolf-Abend im Heine-Haus, eine gelungene Mischung aus Podiumsdiskussion und Lesung, die beim Publikum viel Zustimmung fand. Zwei Veröffentlichungen standen im Mittelpunkt, das gerade erschienene Buch von Michael Kumpfmüller „Ach, Virginia“ und der Essay „Ein Zimmer für sich allein“, von Antje Rávik Strubel neu ins Deutsche übersetzt.

Einmischung in ein Literatenleben

Es sei seine zweite Einmischung in ein Literatenleben, sagte Kumpfmüller, und er wolle es nie wieder tun. Warum nicht? Was hat ihn veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Virginia Woolfs trotz ihrer permanenten Depression stets präsente Scharfsichtigkeit bezüglich ihres eigenen Lebens und Erlebens habe ihn fasziniert. Ohne diese Krankheit, sagte Kumpfmüller, wäre sie wohl nicht derart kreativ gewesen.

In ihre Gedankenwelt einzudringen heiße, ihre seelische Verfassung nachzuvollziehen. Während ihrer letzten und wohl schlimmsten Lebenskrise, in der sie wieder zunehmend Stimmen hörte, die ihr das Schreiben, das Elixier ihres Lebens, unmöglich machten, empfand sie eine ungeheure Leere. Am 28. März 1941 nahm sie sich das Leben, sie wurde 59 Jahre alt. Ihrem Mann Leonard Woolf hinterließ sie die Nachricht, nur seine Liebe bleibe, sie wolle ihn und seine Arbeit nicht länger stören.

Persönliche Interpretation

Wie sein 2011 erschienenes Werk über den an Tuberkulose erkrankten Kafka konzentriert sich auch „Ach, Virgina“ auf das Lebensende der literarischen Hauptfigur. Der Buchtitel ist nicht von ungefähr ein Seufzer. Alles in ihren letzten zehn Lebenstagen Revue passieren zu lassen, was Virginia Woolfs Innenleben und ihre Visionen ausgemacht haben könnte, während sie den endgültig nahenden Wahnsinn spürte, sei, so Kumpfmüller, für ihn ein großes Wagnis gewesen.

Denn natürlich offenbare er hier seine persönliche Interpretation, trotz Kenntnis ihrer Romane, Essays und ungezählter Briefe und Tagebücher, und er rühre an Immer-Noch-Tabus bezüglich ihres bewussten Androgynitätskonzeptes und ihrer bewussten Selbsttötung.

Ob es nicht schwierig gewesen sei, sich als Mann in diese Frau hineinzuversetzen? Er selbst habe ja auch viel Weibliches, wie jeder Mann, so Kumpfmüller, in erster Linie sei er ja ein Mensch, wie Viginia, die in ihren Texten und Romanen ihre Wahrnehmung und ihren Seelenraum öffne. In einem äußerst eigenständigen feinfühligen Stil, da war man sich auf dem Podium mit Moderatorin Martina Sulner einig, lässt der Autor die innovative Schreibweise Virginia Woolfs aufscheinen. Sie selbst ist hier weder Täterin noch Opfer.

Augenblicke des Innehaltens

Kumpfmüllers Porträt in Form einer Gedankenkette belichtet wiederkehrende Motive, Augenblicke ihrer Krankheitsschübe, voll von Angst vor negativen Rezensionen, von ihrer Abneigung gegenüber Männern, deren Politik und Krieg, voll von ihrer Liebe zu Leonard Woolf, demgegenüber sie ihre Frigidität nie ablegen konnte (und der sich durch den Suizid verraten fühlte, ihm ist ein eigener Abschnitt gewidmet). Oder von ihrer Liebe zu Frauen, besonders zu Vita, die sie ebenfalls liebte und mit der sie befreundet blieb.

Nicht zuletzt kam Antje Rávik Strubel in der Diskussion zu Wort. Die Schriftstellerin las aus ihrer intelligenten und grandios den stilistischen Charme und Witz erfassenden Neuübersetzung des 1929 entstandenen, tiefgründigen und erfolgreichen Essays, der Virginia Woolf zur Ikone der neuen Frauen- und Emazipationsbewegung machte. Er sei literarisch großartig, so Rávik Strubel. Woolfs leidenschaftliches Credo, dass jede Schriftstellerin (und Frau) ihren Freiraum und ihre Eigenständigkeit brauche, und ihre ganze hier offenbarte Denkweise sei aktueller denn je.

Von Antje Amoneit