Adieu, Heinrich-Heine-Haus

Lüneburg. Weniger kann doch mehr sein. Das ist zwar sprachlicher Unfug, aber der Kunstverein Lüneburg will es beweisen. Er schrumpft den Platz für Ausstellungen, gewinnt aber eine Menge Möglichkeiten hinzu. Weniger, aber besser lautete demnach das Motto, wäre es nicht schon vom (Braun-)Designer Dieter Rams besetzt. Was also passiert? Künftig sind Ausstellungen des Kunstvereins nicht mehr im geräumigeren Heinrich-Heine-Haus zu sehen, sondern auf 35 Quadratmetern in der Lüner Straße 10a.

Das Heine-Haus ist schön, aber… Es ist nicht barrierefrei, der Weg ins zweite Obergeschoss für manche Gäste mühsam. Für stärker Gehbehinderte ist der alte Saal gar nicht erreichbar. Ohnehin finden nur Menschen hinein und hinauf, die ohnehin zur gerade laufenden Ausstellung wollen. Spontanbesucher fehlen. „Wir hatten tolle Ausstellungen dort, aber man findet uns nicht“, sagt Jutta Beer, neben Angela Schoop Vorsitzende des Kunstvereins.

Und dann der Denkmalschutz! 1989, bei der Restaurierung des Hauses am Ochsenmarkt, traten kostbare Decken- und Wandmalereien zutage. Da darf nichts zu Schaden kommen, darf kein Nagel in die Wand geschlagen werden. Künstler aber gestalten ihre Ausstellungen gern, greifen dazu temporär in die Architektur ein. Unmöglich im Heine-Haus! Auch der Dielen schonende Teppich darf nicht aufgerollt werden. Und – nicht das schlechteste Argument: „Wir dürfen im Heine-Haus nicht einmal Rotwein ausschenken“, sagt Jörg Laser, Schatzmeister des Kunstvereins.

Schönes Ambiente, aber viele Einschränkungen

Das neue Domizil nutzt die Kunstverein-Vorsitzende Angela Schoop derzeit mit Katja Bustorff als Grafikdesign/Text-Büro. Sie ziehen einen Flur weiter. Der 4,50 Meter hohe Raum wird ausgeräumt und Ort für Kunst. Bohren, Nageln und Bemalen der Wände, des Bodens und der Decke, wenn eine/r so hoch hinaus will, alles kein Problem.

„Die Lage ist besser“, sagt Angela Schoop. Die Straße hat einiges an Kultur und Gastronomie zu bieten, es kommen Menschen vorbei. Das große Schaufenster der einstigen Schlachterei soll Neugier zum Stoppen und Schauen schaffen. „Hier klappt die Verbindung Außenwelt/Innenwelt.“ Angela Schoop ist da sicher.

Einen weiteren Vorteil benennt Jörg Laser: „Wir können hier interaktiver, spontaner sein, mit Öffnungszeiten experimentieren.“ Neben dem Zeigen von Kunst soll es vermehrt Angebote zum Reden über Kunst geben. Wenn aber Künstler den Raum erobern und gestalten, wo bleibt bei 35 Quadratmetern das Publikum? „Jetzt gucken wir erst mal, wie es anläuft, es muss sich einspielen“, sagt Angela Schoop.

Noch eines muss der Kunstverein stemmen. Wurde im Heine-Haus städtischer Raum genutzt, so fallen nun Mietkosten an. „Der Etat verdreifacht sich“, sagt Schatzmeister Jörg Laser, auf 45 000 Euro. Der Vorstand ist optimistisch: Die Sparkassenstiftung bleibt Unterstützerin, weitere Sponsoren und Fördermitglieder wären aber erwünscht – und sind nötig.

„Weinende Berge“ machen den Anfang

Los geht es am Freitag, 13. März, um 18 Uhr mit der ersten Ausstellung an neuem Ort. „Amantikir“, was „weinende Berge“ bedeutet, nennt Ilka Raupach ihre Auseinandersetzung mit Naturphänomenen zwischen Grönland und Regenwald, die sie ins Skulpturale überträgt. Zu sehen ist das Ergebnis bis zum 13. April.

Es folgen vom 6. bis 28. Juni die „Geheimnisträger“ von Cony Theis. Zu dem Projekt werden in Kürze Lüneburger Geheimnisträger gesucht: Mediziner, Juristen, Politiker etc. Als dritte Ausstellung folgt vom 10. Oktober bis 29. November „Open Horseplay“ von Alexandra Vogt, einer Malerin, Fotografin und Videokünstlerin.

„Gut, dass etwas Neues passiert“, fasst Angela Schoop die aktuelle Entwicklung des Kunstvereins zusammen. Das Ausschenken von Rotwein bei Vernissagen ist auch nicht mehr ausgeschlossen.

Von Hans-Martin Koch