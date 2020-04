„Live-Erlebnisse lassen sich nicht ersetzen“

Lüneburg. Dass die Lüneburger hinter dem Theater stehen, erfährt Intendant Hajo Fouquet häufig. Wenn er einkaufen geht und die Theatergänger ihn fragen, wann es denn nun weitergeht. „Sie sehnen sich danach, ins Theater gehen zu können“, freut sich Fouquet. „Das ist eine schöne Bestätigung für das, was Theater kann“, ergänzt er. Doch vorerst ist nicht abzusehen, wann der Vorhang wieder aufgeht. Im Interview gibt er Auskunft über die aktuelle Lage.

Das Theater bleibt bis zum 3. Mai geschlossen, heißt es auf der Homepage. Was bedeutet dieses Datum?

Fouquet: Wir können nur das umsetzen, was Politik entscheidet, auch wenn wir erwarten, dass der Zeitraum länger anhalten wird. Grundlage ist stets die Verordnung, die da lautet „keine öffentliche Veranstaltung bis…“. Es gibt immer nur diese Sequenzen, und denen muss ich folgen, sonst wären wir nicht seriös. Wir können nicht von uns aus einen Rahmen setzen, da wir öffentliche Gelder erhalten. Diese Scheibchentaktik hat in der Abwicklung auch Vorteile, denn so können die Damen an der Kasse die Rückabwicklung der Tickets portionsweise abarbeiten.

Also ist in der laufenden Spielzeit nicht mit Lockerungen zu rechen?

Oberstes Gebot sind im Moment die Abstandsregeln. Die müssen eingehalten werden. Die Arbeit am Theater ist speziell. Jeder Sänger, jeder Schauspieler, der artikuliert, spuckt auch, das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, es müsste für einen richtig heftigen Mindestabstand gesorgt werden. Der Platz im Orchestergraben würde nicht ausreichen, auch ein Chor ließe sich dann nicht mehr auf der Bühne unterbringen. Also müssen die Formate angepasst werden, damit es trotzdem weitergehen kann.

Kein Publikum, keine Einnahmen, lassen sich diese Ausfälle beziffern?

Bis zum 19. April hatten wir einen Verlust von 19.000 Karten, die wir verkauft hatten, das heißt jetzt sind wir schon weit über 20.000. Dazu wären noch weitere Karten gekommen, denn pro Woche verkaufen wir circa 1000 bis 2000 Tickets. Dank Kurzarbeitergeld können wir die Ausfälle einigermaßen kompensieren. Das ist ja auch die Idee des KUG, dass dadurch der Laden am Leben gehalten werden kann. Da die Zuschüsse von Stadt und Landkreis fließen, ist das für uns eine glückliche Basis. Aber: Mit rund 25 Prozent Eigeneinnahmen liegen wir bundesweit an der Spitze, was eigentlich toll ist, was uns jetzt aber ins Kreuz fällt.

Wie ist die Resonanz auf die Gutschein- und Spendenaktion?

Extrem positiv. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich brauch das Geld, bitte erstattet es zurück, aber auch eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, lasst es stehen, gebt mir einen Gutschein. Das hält liquide im Augenblick, wird allerdings in der nächsten Spielzeit fehlen. Sehr viele Kunden spenden jedoch das Geld komplett oder zumindest zu einem Teil – über das Formular, das sich auf der Homepage downloaden lässt. Einen genauen Umfang kann ich noch nicht nennen, aber es handelt sich um einen wirklich nennenswerten Teil. Extrem hohe Verkäufe gab es für April. All das sind die Dinge, die gute Laune machen, weil sie zeigen, dass die Menschen uns wollen. Für diese Bekenntnisse möchte ich an dieser Stelle auch meinen Dank aussprechen. Denn das hilft uns tatsächlich, das ist Geld, das wir dann in dieser Spielzeit zur Verfügung haben.

Die Künstler haben von Anfang an Flagge im Internet gezeigt. Gibt es Überlegungen, Online-Darbietungen als Crowdfunding-Aktionen auszubauen?

Nein, bisher ging es nur darum, ein niederschwelliges, charmantes Signal zu senden, das ausdrückt, dass wir selbst so traurig sind, dass wir nicht live fürs Publikum da sein können. Ich hatte schon zwei Tage vor der Absage am 13.3. diese Idee ausgesprochen, so dass das ,,StudioTheater Lüneburg‘ schnell umgesetzt werden konnte. Nach einer Woche verschärfte sich allerdings die Lage durch das eingeschränkte Kontaktverbot. Wir wollen auch Vorbild sein, und so wurde daraus von einem Tag zum anderen die Reihe @home, die ebenfalls sehr gut angenommen wird. Viele unserer Gäste sehen das Format regelmäßig und freuen sich, dass sie die Schauspieler, die sie bereits auf der Bühne erlebt haben, nun in dieser ganz persönlichen Form wiedersehen. Das Angebot reicht von Kunstbeiträgen über Mini-Konzerte bis hin zu Erzählungen, was jemand mit seiner ungewollten freien Zeit macht. Es ist toll, dass so viele Künstler uns freiwillig Beiträge senden, so dass das Angebot noch weiter bestehen kann.

Können Sie sich vorstellen, dass das Internet auch in Zukunft als Bühne genutzt wird?

Live-Erlebnisse lassen sich nicht ersetzen. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen von Generalproben. Doch wenn man die ins Netz stellen würde, wäre das nicht mit einer Aufführung vergleichbar. Das entspräche nicht der Qualität, die wir abliefern möchten. Zudem gäbe es auch juristische Bedenken.

Wird die Pandemie sich als Thema in Aufführungen wiederfinden?

Da bin ich ganz sicher. Diese Pandemie wird mit uns etwas tun. Es muss nicht genau das Thema Corona sein. Wir erzählen ja nicht, wie die Welt funktioniert, aber dieses Reflektieren und das Übertragen von Themen in Geschichten, das ist das, was Theater kann, kurz: Schwingungen aufnehmen.

Wird das Theater Lüneburg die Krise überleben?

Aber natürlich. Da bin ich ganz zuversichtlich, auch wenn Ulrich Khuon, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, sich ein wenig beschwert, dass die Theater nicht genug wahrgenommen werden, kann ich nur für uns sagen, die Gespräche, die ich von Anfang an mit Oberbürgermeister Mädge und Landrat Böther geführt habe, waren klar, strukturiert und offen.Täglich wurde telefoniert, es verlief sehr harmonisch. Das hilft uns allen, macht Sinn und Hoffnung. Wir versuchen, alles was möglich ist, zu regeln. Und sind dabei erstaunlich schnell, so dass wir auch als Ratgeber in formalen Dingen gefragt werden.

Von Dietlinde Terjung