Takt um Takt geht es voran

Lüneburg. Endlich geht es wieder um Forte und Piano, Vibrato und Legato, Pizzicato und Staccato und was die Musik so alles an Feinheiten zu bieten hat. Nach zwei Monaten summt und brummt es wieder in der Lüneburger Musikschule. Aber es geht dort zugleich um den Flug der Aerosole, um Mundschutz, Abstand und all das, was Corona so an Fiesheiten zu bieten hat. Immerhin: Jetzt geht es Takt um Takt voran.

„Wir haben die ganzen Ferien durchgearbeitet“, sagen Ulrich Petersen und Lothar Nierenz, die Leiter der Musikschule. Bei vielen Kollegen sei es ähnlich gewesen. Sie blieben in Kontakt mit ihren Schülern: Online-Unterricht, Video-Tutorials, Telefonate, Newsletter, ein Blog für die Tanzgruppen. Das habe in der Regel sehr gut funktioniert, beobachten Ulrich Petersen und Lothar Nierenz.

Kameras, Laptops, schnellere Datenleitung

Von der Stadt gab es Unterstützung. Es wurde verzichtet, Musikschulgebühren einzuziehen. Wichtiger noch: Die Musikschule wurde technisch aufgerüstet. Kameras, Laptops, schnellere Datenleitung und ein eigener Server, „damit sichern wir den Datenschutz“, sagt Nierenz. Das alles einzurichten, bedeutete für das Team inklusive Veranstaltungstechniker Dirk Dechring jede Menge Arbeit.

Aber eine mit Erfolg: „Wir haben für den Online-Unterricht ganz viel positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Petersen. Sogar die Satzung der Musikschule bekam eine Art Corona-Passus. Online-Unterricht gilt jetzt als gleichwertig mit Präsenzunterricht. Die Änderung wurde vom Rat der Stadt durchgewinkt.

Es geht – langsam – voran

Einzelunterricht in der Musikschule ist mittlerweile kaum noch ein Problem. Julia Henning zum Beispiel zieht mit ihren Gesangsschülern in einen größeren Raum, so ist der Abstand gewahrt. Flötist Manfred Seer, um noch ein Beispiel zu nennen, nutzt auch einen großen Raum, denn die Querflöte gehört beim Flug der Aerosole tendenziell zu den Risiko-Instrumenten. Bei Klavier und Harfe wird Mundschutz getragen, und so wird für jedes Instrument ein Hygiene-Weg gefunden.

Seit dieser Woche dürfen laut Landesverordnung Bläser und Chöre wieder in Gruppen bis zu vier Personen proben. Es geht – langsam – voran. Die Zeit des stummen Hauses wurde auch anderweitig genutzt. Im Studio 1 steht jetzt eine Bühne. Dort können künftig Konzerte für kleines Publikum laufen, Jazz oder Kammermusik. Nur wann?

Die Frage stellt sich bei allen Ensembles wie dem Streichorchester strings, bei Jazzgruppen mit Bläsern. Und ganz stark bei Chören. Petersen nennt noch einen Bereich: „Kreativ müssen wir auch noch bei der musikalischen Früherziehung sein, in den Kindertagesstätten.“

Mehr Sinn für die Gemeinschaft

Es habe in den vergangenen Wochen sehr viel Solidarität gegeben, ein gewachsenes Gemeinschaftsgefühl, haben Petersen und Nierenz festgestellt. Kündigungen wegen Corona seien auch ausgeblieben. Musik ist eben ein Lebensmittel.

Ein schönes Beispiel, wie sich gegen das Schweigen singen lässt, liefert Anna Schwemmers Chor MissTöne, der in normalen Zeiten in der Musikschule probt. Er hat Michael Bublés „Home“ als 360-Grad-Video aufgenommen. Anna Schwemmer hat dazu per Videokonferenz online mit den Stimmgruppen geprobt. Aufnahmen wurden zusammengeschnitten. Jede Sängerin hat passend zum Gesang ein Video von sich gedreht, und alle zusammen sind nun zu sehen und zu hören unter https://youtu.be/oTer_Q8re0U.

Viel Arbeit, viel Spaß, sagt die Chorleiterin. Jetzt sitzt sie mit dem Kinder- und mit dem Jugendchor der Musikschule an ähnlichen Projekten.

Von Hans-Martin Koch